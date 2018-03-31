Умер Евгений Сапаев

Уроженец города Гороховца Владимирской области, снявшийся в фильмах Никиты Михалкова «Утомленные солнцем-2» и «Солнечный удар», прославился этапажными поступками.

В частности, он собственноручно оскопил себя, а потом стал представать перед соседями в образе женщины. Именно необычный внешний вид и стал причиной конфликта в Москве, который привел к трагическому финалу.

Дата смерти и место захоронения Евгения Сапаева остались загадкой.