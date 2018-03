Иллюстратор создает «пушистые» рисунки, используя только тонкие ручки

Кошки и коты уже давно покорили сердца многомиллионных пользователей интернета. Умилительные видео, картинки и разнообразные иллюстрации никого не оставляют равнодушными. Так и малайзийский художник Камвей Фонг (Kamwei Fong) нашел свое вдохновение в пушистых созданиях. «360» попытался разобраться, чем его «пушистые» черные творения привлекли к себе массовое внимание.

Черная ручка и тысячи поклонников

Публикация от Kamwei Fong (@kamweiatwork)

30 Мар 2018 в 9:08 PDT Свои «пушистые» работы, Камвей создает только при помощи тонкой ручки ( fine-line

pen) черного цвета. Такая работа требует большого мастерства и огромного терпения.

Публикация от Kamwei Fong (@kamweiatwork)

31 Янв 2018 в 9:20 PST Все кошки создаются таким образом, что каждая иллюстрация показывает игривую, а главное, уникальную индивидуальность персонажа, которая является не только отличительным знаком работ малайзийского художника, но и подчеркивает его мастерство.

Публикация от Kamwei Fong (@kamweiatwork)

22 Янв 2018 в 4:53 PST Пушистый зверинец

Кошки — не единственная «слабость» художника. Помимо них, Камвей изображает множество других животных. Например обезьян и щенков.

Публикация от Kamwei Fong (@kamweiatwork)

28 Июн 2017 в 8:48 PDT По словам самого художника, своими иллюстрациями он стремится подбадривать людей, чтобы они стали более оптимистично относиться к жизни.

Работа над рисунком

Я рисую их, затеняя тонкие волосинки меха. Это действительно очень трудоемкий процесс. Маленькие портреты, размером A3, могут занять несколько дней. Большие, например 25×37 дюймов, могут занять несколько недель

— Камвей

Все линии в каждом рисунке различаются по размеру и плотности, для того, чтобы была возможность медленно наращивать объем и текстуру, что и приводит в последствии к «пушистому» виду.

Публикация от Kamwei Fong (@kamweiatwork)

11 Мар 2018 в 11:30 PDT «Пушистая» серия иллюстрации является великолепным итоговым продуктом техники, требующей невероятного мастерства и терпения.

Публикация от Kamwei Fong (@kamweiatwork)

21 Авг 2017 в 7:38 PDT