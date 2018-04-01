Самые нашумевшие клипы недели: Каменских стала платиновой блондинкой, а Мот зажег в шубе и золотой короне

Настя Каменских представила зрителям второй сольный клип. После распада группы «Потап и Настя» певица экспериментирует не только с творчеством, но и с внешним видом. В свежем клипе «Дай мне» похудевшая и похорошевшая Настя предстает перед поклонниками с каре и с длинными светлыми волосами.

Мот выпустил двойной клип на песни «Побег из шоубиза» и «Пролетая над коттеджами Барвихи». В видеоработе артист показывает жизнь богатых, популярных и успешных. И на протяжении всего клипа присутствуют шубы, личный самолет, пафос, тачки и горячие девушки.

Кравц и его «Танго обниманго» — яркое и зажигательное видео как раз для весеннего настроения. Хореографию танцев ставил сам Антон Пануфник — победитель шоу «Танцы. Битва сезонов», а режиссером клипа стал Таир Мамедов . Скорее жми на Play, чтобы оценить яркие новинки этой недели!