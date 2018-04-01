Кто родился 1 апреля

Игорь Вадимович Фомин (50 лет), член Комитета Совета Федерации по социальной политике. Основал и возглавил в г. Тихвин (Ленинградская область) трикотажную фабрику «Комацо». Избирался главой Тихвинского района и Тихвинского городского поселения. С сентября 2012 года представляет в Совете Федерации исполнительный орган государственной власти Ленинградской области.

А ещё в этот день родились:

В середине 1980-х годов вместе с американским журналистом Филом Донахью Владимир Познер был ведущим советско-американских телемостов «Встреча в верхах рядовых граждан» и «Женщины говорят с женщинами».

Сейчас ведёт на «Первом канале» авторскую передачу «Познер». Совместно с Иваном Ургантом создал несколько многосерийных документальных фильмов, посвященных зарубежным странам, в том числе «Одноэтажная Америка», «Их Италия», «Англия в общем и в частности», «Еврейское счастье».

Александр Сергеевич Яковлев (1906-1989), советский авиаконструктор. Свой первый летательный аппарат — планер АВФ-10 — построил в 18 лет. Был генеральным конструктором ОКБ завода № 115, авиазаводов №47 и №464. Под руководством Александра Яковлева было создано около 200 типов и модификаций летательных аппаратов. В их числе, поршневые истребители Як-1, -7, -9, -3, реактивные Як-15, -17, первый всепогодный перехватчик Як-25, первый сверхзвуковой фронтовой бомбардировщик Як-28, реактивные пассажирские самолёты Як-40, -42 и другие.

Сергей Васильевич Рахманинов (1873-1943), композитор, пианист и дирижёр. Ему принадлежат такие известные музыкальные произведения, как Второй концерт для фортепиано с оркестром, кантата «Весна», симфонические поэма «Колокола» и «Остров мёртвых», оперы «Франческа да Римини», «Скупой рыцарь» и др. С 1918 года Сергей Рахманинов вместе с семьей жил в США.

Произведения писателя много раз экранизировались, использовались для оперных либретто и балетных постановок.