Семейный гороскоп по знакам зодиака на апрель

В апреле супруги будут достаточно сдержанно выражать свои чувства по отношению друг к другу, предпочтя доказывать любовь конкретными действиями и утилитарными делами, увеличивая комфорт существования второй половинки, чему-то уча ее (его), исподволь заботясь. При этом после 23-го числа в семьях участятся конфликты интересов. Детки же в период с 1-го по 19-е станут регулярно демонстрировать самостоятельность и покровительственно относиться к родителям, а потом им захочется быть ближе к родным, многим отпрыскам потребуется повышенное внимание. Овен (21 марта — 20 апреля)

Вы в апреле будете вынуждены чаще обычного считаться с мнением второй половины, отказываться ради семьи от персональных планов и устремлений, тщательно соблюдать договоренности, касающиеся распределения бытовых обязанностей.

Впрочем, после 23-го числа вы сможете больше времени уделять себе.

С детьми в период с 1-го по 19-е будет много общих занятий; а вот потом поведение отпрысков станет для вас малопонятным, у них появятся ценности, которые лично для вас ничего не значат. Телец (21 апреля — 20 мая)

Вас в апреле ждет практически полное взаимопонимание со второй половиной, вы с ней (с ним) решите массу вопросов, связанных с будущим, с обучением подрастающего поколения, с финансами и с увеличением комфортабельности жилища.

Правда, после 23-го числа придется часто мириться с какими-то эскападами мужа (жены). С детками в период с 1-го по 19-е вероятны конфликты из-за их попыток выйти из повиновения; зато потом они, набив каких-то шишек, станут покладистее.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Вы в апреле, скорее всего, постараетесь сохранить гармонию в отношениях и ничем не раздражать вторую половину, продемонстрируете, что готовы меняться ради семьи и под влиянием мужа (жены).

И только после 23-го числа вы почувствуете себя свободнее, станете резче выражать свое мнение, появится желание чаще быть собой, а не пытаться соответствовать чьим-то ожиданиям.

С детьми в период с 1-го по 19-е будет очень интересно, но и терпения понадобится немало; в третьей декаде они чему-то вас научат. Рак (22 июня — 22 июля)

Вам в апреле предстоит многократно увеличить у второй половинки ощущение физического и психологического комфорта, подтолкнуть ее (его) к каким-то действиям на благо семьи, возможно, даже выступить с инициативой пополнения семейства. При этом после 23-го числа не стоит требовать от мужа (жены) того, чему он (она) внешне и внутренне сопротивляется.

С детками в период с 1-го по 19-е будет сложно — вы не поймете многих их устремлений; а вот потом ваше влияние на них усилится.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы в апреле будете отчаянно противиться всему тому, что ваша вторая половина захочет привнести в супружеские отношения, а особенно попыткам изменить вашу сущность.

И только после 23-го числа вы поменяете свое мнение, осознав, что муж (жена) действует исключительно в ваших интересах.

С детьми в период с 1-го по 19-е будет много общих забав, экспериментов, обоюдного обучения; а вот потом вы станете часто сердиться на них за требование внимания тогда, когда вы заняты чем-то своим. Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы в апреле очень рационально подойдете к отношениям со второй половиной, вероятно поняв, что чем больше вы делаете для нее (для него), тем сильнее отдача и прочнее супружеский союз. Вы, желая чего-то получить от мужа (жены), сначала «авансом это оплатите». Однако если он (она) чем-то вас разочарует, то после 23-го числа вы за это отомстите.

С детьми в период с 1-го по 19-е вы будете поступать так, как когда-то хотели, чтобы с вами взаимодействовали родители, и в третьей декаде это даст отличные результаты.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы в апреле сделаете для семьи многое из того, о чем давно задумывались, но по каким-то причинам откладывали.

Вероятны и какие-то инициированные вами переделки в жилище.

А еще вы постараетесь свести на нет основную массу конфликтов со второй половиной, но если вам это не удастся, то после 23-го числа придется идти на какие-то крайние меры. С детьми в течение почти всего месяца не исключено жесткое противостояние, вы будете вынуждены часто давить авторитетом и назначать наказания. Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вам в апреле стоит терпеливее и снисходительнее относиться к мужу (жене), не устраивать прессингов и скандалов, а иначе брак погрузится в кризис, выйти из которого вы сможете только путем крайне неприятных для вас действий.

К тому же после 23-го числа вы сами пожалеете о своей несдержанности и станете предаваться самобичеванию.

В общении с детьми в период с 1-го по 19-е вам понадобится ясное понимание ситуации, в этом помогут воспоминания о собственном детстве; после 19-го не наказывайте их больше необходимого. Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы в апреле будете восполнять какие-то пробелы в супружеских отношениях, делать то, что давно обещали второй половине, вплотную займетесь какими-то бытовыми заботами, которые откладывали из-за занятости или просто из-за лени.

При этом после 23-го числа вероятны события, которые осложнят отношения с мужем (женой), заставят что-то срочно менять.

С детьми в период с 1-го по 19-е вы будете вести себя как со взрослыми и гордиться ими; в третьей декаде вы доверите им нечто такое, до чего раньше не допускали. Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы в апреле найдете массу новых точек соприкосновения со второй половиной, общими с ней (с ним) усилиями решите множество утилитарных вопросов, в том числе и тех, что связаны с обучением и вообще с будущим отпрысков. Правда, после 23-го числа вы станете чаще обычного ревновать мужа (жену) и противиться его (ее) желанию где-то бывать без вашего сопровождения.

С детьми в период с 1-го по 19-е вероятны ссоры — вы не примете проявления их самостоятельности; зато потом ожидается полное взаимопонимание.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы в апреле, скорее всего, будете часто ссориться со второй половиной из-за ее (его) стремления подвигнуть вас на те бытовые перемены, которые вам не нужны, да и в интимной сфере не исключены проблемы.

Впрочем, после 23-го числа отношения станут более интересными, бесконфликтными, и во многом благодаря именно вам.

У детей в период с 1-го по 19-е вы чему-то научитесь, да и сами дадите им немало новых знаний о мире; а вот потом вам будет претить их желание находиться рядом с вами чуть ли не круглосуточно. Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы в апреле с удовольствием станете заниматься со второй половиной любыми общими делами, окажете ей (ему) всестороннюю поддержку, будете охотно подсказывать решения вопросов, касающихся ее (его) работы и взаимодействия с окружающими.

Правда, после 23-го числа придется часто идти на компромиссы и не забывать, что все люди разные, со своими «тараканами» и развлечениями.

Общение с детьми в период с 1-го по 19-е будет напоминать игру «ты — мне, я — тебе»; зато потом возрастет их доверие к вам. Фото:Shutterstock