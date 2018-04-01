Приглашают внуков победителей: в Перми оживят фотографии времен Великой Отечественной войны

С 4 по 6 апреля пермяки смогут принять участие в фотопроекте «Живая Победа. История войны в лицах». Его организаторы помогают современникам примерить образы своих родственников, воевавших или трудившихся в тылу в годы Великой Отечественной. Для этого сюжеты архивных фотографий переносят в сегодняшний день — родственников тех, кто есть на старых фото, помещают в те же локации в той же одежде и фотографируют.

Воссоздавая старые фотографии, организаторы проекта как будто приближают друг к другу два времени

— Самое малое, что можем сделать мы — помнить. Найти отражение наших предков в современниках в каждом из нас! — говорят организаторы фотопроекта. — С помощью вспышки фотоаппарата мы предлагаем соединить два времени, отыскать генетические нити и убедиться: Великая Победа — это не забытая история, это мы с вами!

Участвовать в фотосессии можно парами и даже целыми семьями

Чтобы принять участие в проекте, нужно заполнить короткую анкету на сайте «Живой победы» и прикрепить к ней две фотографии. На первом фото должны быть запечатлены родственники (один или несколько), жившие в годы Великой Отечественной, а на втором — те, кто намерен стать героями воссозданного снимка. Если заявка пройдет отбор, с тем, кто ее подал, свяжутся и пригласят на фотосессию.

Живая победа 2018-04-01 — Вы выбираете снимок военных лет из семейного фотоальбома, а мы в точности его повторяем, перенося вас сквозь время. Наши реквизиторы подберут фоны, мебель и одежду, а стилисты повторят макияж и прически эпохи 40-х, — рассказывают организаторы фотопроекта.

Принять участие в фотопроекте могут и те, у кого не сохранились фотографии родственников, датированные первой половиной 40-х годов.

Иногда воссоздают не семейные снимки, а те, по которым можно восстановить историю города

— Мы также реконструируем знаковые и необычные черно-белые кадры, отображающие жизнь городов во время войны. В «оживлении» данных снимков могут принять участие все желающие, — сообщают в «Живой Победе».

Команда «Живой Победы» будет работать в Перми с 4 по 6 апреля в ДК железнодорожников (ул. Локомотивная, 1). Участие в проекте бесплатное — он финансируется за счет средств Фонда президентских грантов.

Эту фотографию сделали в Нижнем Тагиле — в здании, где располагался военный госпиталь

Ранее команда «Живой Победы» оживила снимки из военного госпиталя Нижнего Тагила.