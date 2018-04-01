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Студия «Чеченфильм» откроет киношколу в Дубае до конца 2018 года
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Студия «Чеченфильм» откроет киношколу в Дубае до конца 2018 года 

ТАСС 3 часа назад
ГРОЗНЫЙ, 1 апреля. /ТАСС/. Кинокомпания «Чеченфильм» до конца 2018 года откроет свою киношколу в Дубае. Об этом ТАСС сообщил продюсер кинокомпании Беслан Терекбаев.
"У нас есть своя киношкола «Шаг», которая была создана четыре года назад. Мы сейчас разрабатываем франшизу и планируем до конца года открыть филиалы киношколы в 18 регионах России. И также до конца года откроем еще и в Дубае. Поддерживает проект Международный инвестиционный клуб", — сказал Терекбаев.
Он отметил, что в декабре прошлого года при участии «Чеченфильма» уже открылась российско-индийская киношкола в Мумбаи. Там чеченская кинокомпания в течение года будет обучать более 200 индийских студентов актерскому мастерству, монтажу и операторскому искусству.
"Мы также открыли международное кастинг-агентство «Шаг», которое будет продвигать наших российских актеров в странах Азии и на Ближнем Востоке", — добавил Терекбаев.
Кинокомпания «Чеченфильм» является крупнейшей на территории Северо-Кавказского федерального округа. Она осуществляет полный цикл кинопроизводства — от продюсирования до реализации и дистрибуции проекта.
В 2016 году киностудия выпустила первый кавказский боевик «Столкновение», а также участвовала в создании пяти полнометражных совместных проектов, в том числе с «Русской Фильм Группой» «Прощаться не будем», «Испытание» и «Самая красивая комедия». В этом году в прокат выходит детский приключенческий фильм «Лучшие друзья», созданный совместно с кинематографистами Индии. Киностудия также планирует запуск проектов с Ираном, Саудовской Аравией, ОАЭ и Египтом.
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