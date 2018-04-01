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Тверские автоинспекторы провели окружной конкурс «Заботливая мама»
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Тверские автоинспекторы провели окружной конкурс «Заботливая мама» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 3 часа назад
В Доме культуры поселка Новозавидовский стартовал окружной конкурc «Заботливая мама», подготовленный отрядом юных инспекторов дорожного движения школы №2 и Госавтоинспекцией Конаковского района. В конкурсе приняли участие команды школ поселков Новозавидовский и Козлово, деревни Мокшино и детского сада №2.
Праздник открыл отряд ЮИД «Главная дорога» с тематическим выступлением и пропагандой светоотражающих элементов. Воспитанники детского сада, учащиеся школ вместе с родителями, бабушками и воспитателями представили свои модели одежды со световозвращателями. Творческие выступления конкурсантов были продуманы таким образом, чтобы наиболее ярко представить наряд маленького и взрослого пешехода. Были использованы фликеры (подвески, наклейки), светоотражающие нарукавные повязки, тесьма и готовая одежда с деталями из светоотражающих материалов.
Победители и призеры конкурса получили дипломы и сертификаты. В завершение мероприятия все участники конкурса присоединились к всероссийскому тематическому марафону «Безопасная страна ЮИД».
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