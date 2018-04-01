Организаторам акции против показа «Матильды» грозит до 2,5 лет тюрьмы

Интернет-пользователи с интересом обсуждают обнародованную в социальных сетях информацию о том, что участникам организации «Христианское государство — Святая Русь» грозит до 2,5 лет колонии за поджег автомобилей в знак протеста против показа фильма Алексея Учителя «Матильда».

Напомним, что премьера исторической мелодрамы «Матильда», снятой российским режиссером Алексеем Учителем, вызвала в обществе неожиданный резонанс. Причем такой сильный, что впервые за долгое время зрители разделились на два противоборствующих лагеря — тех, кто был за показ киноленты, и тех, кто категорично возражал против него. Перед официальной премьерой картины Алексея Учителя было организованно настоящее народное движение, появление которого спровоцировало негативное высказывание депутата Госдумы Натальи Поклонской в отношении еще не виденной ею киноленты.

На премьеру и кассовые сборы такой ажиотаж мало повлиял, хотя и имел успех в ряде городов и регионов России. Однако больший интерес публики вызвали агрессивные акции наиболее активных противников новой работы Учителя — организации «Христианское государство — Святая Русь», участники которой подожгли два автомобиля, припаркованных у офиса адвоката Константина Добрынина , представляющего интересы режиссера. Делу, конечно, дали ход и вот на днях стало известно, что трем участникам поджога грозит до 2,5 лет колонии, по крайней мере, такого срока требует гособвинение.

В сети новость восприняли неоднозначно, одни интернет-пользователи одобряли подобные меры, а другие считали их слишком жесткими. «2,5 года за машины? Серьезно? У нас куча реальных преступников на свободе, а сажают обыкновенных хулиганов?» «В следующий раз будут умнее!» «Бедные… Могли б оштрафовать хотя бы… ведь никто не пострадал» «За что их жалеть?! Они сожгли дорогие машины! Это как мнимум ненормально!» «Согласна с решением. Они опасны для общества» Впрочем, по поступившей информации, участники «Христианского государства» полностью признали свою вину и охотно сотрудничают со следствием, искренне раскаиваясь в содеянном