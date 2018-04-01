Юрий Николаев обматерил Макса Фадеева

По словам Фадеева, он надеялся попасть в программу «Утренняя почта», которую вел Юрий Николаев. Тогда он поехал в Москву в первый раз, зимой. «Я думал, что надо идти к Останкинской башне. Вышел, смотрю: вроде недалеко. Пошел по прямой, по каким-то оврагам. Я был в шоке, потому что башня не приближалась. Простыл, так как денег не было на такси. Короче, это был ад», — приводит слова Фадеева «СтарХит»

Позже Фадеев все же добрался до телецентра, где и встретил Юрия Николаева.

«Я стою с кассетой, надеюсь. Думаю: «Сейчас ему передам, и все». Там была композиция «Танцуй на битом стекле», моя первая песня. Я говорю: «Извините, здравствуйте, я из Кургана, я бы хотел передать вам кассету». А он так посмотрел на меня и говорит: «Иди на ***». В этот момент у меня разрушилось абсолютно все. А он уплыл, как корабль…», — сказал Фадеев.

При этом продюсер уверяет, что не разозлился на Николаева, не испытал чувство обиды на него, а почувствовал к этому человеку жалость.

«Я уверен, что он хороший мужик, мне так кажется. Тем более, что он вел детские передачи. Я просто сказал, как было на самом деле. Причем он это сказал хлестко и коротко», — заявил Фадеев.

Он отметил, что теперь он считает важным прослушивать все записи, которые поступают в его фирму — сколько бы их не было.