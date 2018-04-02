В Воронеже разгромили памятник лидеру панк-группы «Король и шут» 

Восстановить его планируется к 1 мая. Неизвестные в очередной раз повредили памятник солисту группы «Король и шут» Михаилу Горшеневу в ночь на субботу, 31 марта. Кто-то выломал гриф гитары и унёс его с собой, рассказала корреспонденту «Вести-Воронеж» один из инициаторов установки памятника Анна Плетнёва-Фёдорова. Гриф гитары арт-объекта «Музыка сказок» отламывают во второй раз — в 2016 году это сделали дети, забравшиеся на памятник. Тогда гриф остался лежать рядом. В этот раз части скульптуры нигде в парке нет — вероятно, его забрали с собой вандалы. Однако пока делать выводы рано: администрация парка ещё посмотрим записи с камер видеонаблюдения, добавила Анна Плетнёва-Фёдорова. — Идею памятника придумал Андрей Терёхин. Нам проект понравился, и скульптор его реализовал. Говорил, что памятник из жидкого мрамора — на века, ничего с ним не случится, однако уже через год скульптура стала терять вид. После этого Терёхин памятник реставрировал, в этот раз перестал брать от нас трубки. Но через день, видимо заметив заинтересованность СМИ, сам перезвонил и пообещал к 1 мая отреставрировать заново. Вроде бесплатно, — рассказала Анна Плетнёва-Фёдорова.
Поклонники группы уже встречались с другим скульптором, который готов переделать памятник из цельного камня. Но, конечно, за деньги и не раньше октября. Пока фанаты «Короля и шута» решили посмотреть, сколько продержится отреставрированная скульптура, а дальше будут принимать решение, менять ли мастера. Памятник Михаилу Горшеневу установили в парке Победы в Воронеже в ноябре 2014 года, деньги на работу скульптора, а это около 200 тыс. рублей, фанаты собирали на благотворительных концертах. Екатерина Трещикова Фото на обложке — группа «Признания Борисоглебска», в тексте — Владимир Козяков