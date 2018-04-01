Ещё
Защитившего мать северодвинца Ваню Крапивина перевели из реанимации
Далее:
Читайте также:
Ещё

Защитившего мать северодвинца Ваню Крапивина перевели из реанимации 

29.ru 14 минут назад
Фото: 29.ru
Состояние северодвинца Ивана Крапивина, защитившего свою мать от пьяного соседа, стабилизировалась. Из реанимации он переведен обратно в палату, в нейрохирургическое отделение, сообщает брат мальчика Илья Крапивин.
— Ваня после операции пролежал 3,5 дня в реанимации. Сейчас в стабильном состоянии, не температурит и не хандрит. Отек головы, после операции, постепенно сходит на нет. Спасибо всем за столь мощную поддерку! — рассказал в группе помощи Крапивину-младшему Илья.
В мае прошлого года сосед начал приставать к матери подростка. Иван заступился за маму, пригрозив вызвать полицию. Мужчине это не понравилось, он схватился за нож и несколько раз ударил женщину, а мальчика ударил гантелью по голове. На лечение и восстановление ребенка потребовалось много средств, в сборе участвовали и руководство администрации Северодвинска, и жители всей области. Вместе неравнодушные северяне собрали более 300 тысяч рублей. Историей Ивана заинтересовался федеральный канал.
26 марта Ивана прооперировали в Санкт-Петербурге. Операция по вживлению титановых пластин в черепную коробку мальчика прошла сложно: понадобилось два переливания крови. Сейчас ребенку потребуются интенсивные реабилитации. Фонд помощи «Диана» получил положительный ответ из клиники «Кирон» в Испании — там готовы работать с Ваней. 3 месяца реабилитации будут стоить 47 850 евро — по нынешнему курсу около 3 380 000 рублей.
Узнать подробнее, как можно помочь юному северодвинцу, можно в его группе помощи во «ВКонтакте».
29.ru: последние новости
«Архангельск ждет рассвет»: актер из «Зеленого слоника» предсказал будущее региона Морошка, северный мармелад и козули: чем удивляли архангельские поклонники Диму Билана «Операция прошла успешно»: северодвинцу Ивану Крапивину вживили титановые пластины
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?19
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»86
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией153
Тест: угадайте роли Андрея Миронова по кинокадру42
Юлия Пересильд снялась топлес для 80-летнего преподавателя
Видео
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение