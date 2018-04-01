В России предлагают проверять соответствие игрушек для несовершеннолетних нравственным нормам

Член Общественной палаты Элина Жгутова выступила с предложением создать аналитический совет, который будет оценивать влияние предназначенной для детей продукции на развитие подрастающего поколения. По мнению автора инициативы, особое внимание следует обратить на видеоигры и фильмы. Почему в Общественной палате считают существующие механизмы контроля неэффективными и как к инициативе отнеслись специалисты — в материале RT. В России предлагают создать аналитический совет, который будет оценивать влияние детской продукции на психологическое, культурное и духовно-нравственное развитие ребёнка. Планируется проверять не только игрушки, но и книги, видеоигры, а также фильмы для подрастающего поколения.

Решать, какие товары не навредят маленьким россиянам, будут представители общественности, деятели культуры и родители. Соответствующее предложение внесено в план мероприятий, проводимых в рамках программы «Десятилетие детства», которая стартовала в 2018 году. В ближайшее время документ должен поступить на утверждение в правительство, а 1 июня будет принят в окончательном варианте.

Автор инициативы, член комиссии Общественной палаты (ОП) по поддержке семьи, материнства и детства Элина Жгутова рассказала RT, что этот пункт был внесён в план в связи с многочисленными жалобами, поступающими от родителей.

«Необходимость создания такого совета назрела давно. Родители возмущены тем, какие товары поступают на прилавки магазинов. Если материальная продукция ещё хоть как-то контролируется, то нематериальная — фильмы, видеоигры — почти нет», — поясняет Жгутова. — Продукция будет оцениваться с точки зрения воспитания, а не только образования и развлечения. Она должна нравственно и морально формировать личность, а не пропагандировать жестокость».

Минобрнауки и Минкульта. Планируется, что экспертные группы аналитического совета будут работать на базе Минпромторга

В начале прошлого года с похожей инициативой выступали другие общественники — Ассоциация родительских комитетов и сообществ. В Госдуму было направлено обращение с просьбой разработать закон, ограничивающий оборот компьютерных игр и детских игрушек, которые пропагандируют агрессию. Но тогда нижняя палата проигнорировала инициативу, рассказала RT глава общественной организации Ольга Леткова . Она также сообщила, что готова поддержать предложение ОП.

«Большинство родителей недовольны качеством игровой продукции для детей. В первую очередь это, конечно, касается компьютерных игр. В интернете существует полная свобода, и ограничительных мер, которые сегодня приняты государством, недостаточно. Это крайне негативно сказывается на формировании личности ребёнка», — уверена Леткова.

По её словам, ситуацию вряд ли удастся изменить, если не будет создана нормативно-правовая база, ограничивающая допуск на рынок товаров, негативно влияющих на детей. Эффективность такого совета, считает она, будет зависеть от квалификации экспертов, которые войдут в комиссию. Важно проследить, чтобы они не лоббировали интересы тех или иных фирм или компаний.

По мнению главы Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонины Цицулиной, вопрос о необходимости усиления психолого-педагогического контроля за продукцией для детей поднимается на протяжении последних десяти лет. Она отметила, что в скором времени соответствующие шаги со стороны государства будут сделаны.

«Сейчас есть поручение правительства, которое наделило Министерство промышленности и торговли пока что заданием и полномочиями стать органом исполнительной власти в части экспертизы товаров для детей. К июню ведомство сформирует свою позицию. Я не думаю, что для этого нужен какой-то отдельный аналитический центр», — сообщила она.

Необходимо не запрещать какие-либо игрушки или фильмы, а создавать условия для отечественных авторов или производителей, которые способны выпускать альтернативную продукцию, добавляет эксперт.

«Я бы была очень признательна Общественной палате и общественным деятелям, которые поставили бы вопрос о том, что нам катастрофически нужны детские литераторы, писатели, которые создадут вдохновляющие истории, дизайнеры-конструкторы, которые создадут правильную продукцию», — заключила глава ассоциации.

Выступая за создание органа, который определял бы, во что играть и что смотреть детям, родители пытаются снять с себя ответственность, считает профессор Института образования ВШЭ доктор психологических наук Андрей Подольский. Игрушка или фильм не смогут повлиять на ребёнка так, как положительный или отрицательный опыт, который он получает в семье, констатирует эксперт.

«В основе лежит наивно-упрощенческая точка зрения: если дать правильные вещи, то ребёнок будет правильно развиваться. Но одна и та же книжка в разных ситуациях может сыграть разные роли. Дело не в том, хорошая она или нет. Дело в том, как ребёнок будет с ней заниматься, как она встроится в его жизнь, сумеют ли родители с ней достучаться до души ребёнка, объяснить. Никто и ничто не сможет заменить родительскую функцию», — утверждает Подольский.

Сейчас существуют государственные органы контроля, которые вполне справляются со своей функцией и не допускают поступления на рынок некорректной продукции, добавляет специалист.

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов считает, что достаточно доработать уже имеющиеся механизмы контроля, дополнив их, например, общественными наблюдателями.

«Может получиться так, что мы создадим дополнительный орган, который непонятно как будет формироваться. Непонятно, кто будет туда входить и как его решения должны будут претворяться в жизнь. Поэтому лучше усиливать те органы государственного контроля и управления, которые сегодня существуют и функционируют. Если они неэффективны, то с этим нужно бороться», — уверен депутат.

К тому же, по словам парламентария, критерии, по которым предстоит отбирать продукцию, очень размыты и экспертам будет сложно прийти к единому мнению.