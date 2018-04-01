В России предложили проверять видеоигры для детей на соответствие нравственным нормам

Элина Жгутова. В России предложили создать аналитический совет, который бы оценивал влияние предназначенной для детей продукции на их развитие, особое внимание призывают уделять видеоиграм и фильмам. С соответствующим предложением, которое внесено в план мероприятий, проводимых в рамках программы «Десятилетие детства, выступила член Общественной палаты

»Необходимость создания такого совета назрела давно. Родители возмущены тем, какие товары поступают на прилавки магазинов. Если материальная продукция ещё хоть как-то контролируется, то нематериальная — фильмы, видеоигры — почти нет», — рассказала она RT.

По её словам, продукцию будут оценивать с точки зрения воспитания, «а не только образования и развлечения».

«Она должна нравственно и морально формировать личность, а не пропагандировать жестокость», — добавила она.

Минобрнауки и Минкультуры. Планируется, что экспертные группы будут созданы на базе Минпромторга

Ранее сообщалось, что на территории России могут ограничить оборот компьютерных игр и игрушек, способных нанести вред детской психике.

Подробнее — в материале RT.