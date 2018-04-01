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В России предложили проверять видеоигры для детей на соответствие нравственным нормам
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Тест: помните ли вы фильм "Свадьба в Малиновке"

В России предложили проверять видеоигры для детей на соответствие нравственным нормам 

RT на русском 1 час назад
В России предложили создать аналитический совет, который бы оценивал влияние предназначенной для детей продукции на их развитие, особое внимание призывают уделять видеоиграм и фильмам. С соответствующим предложением, которое внесено в план мероприятий, проводимых в рамках программы «Десятилетие детства, выступила член Общественной палаты Элина Жгутова.
»Необходимость создания такого совета назрела давно. Родители возмущены тем, какие товары поступают на прилавки магазинов. Если материальная продукция ещё хоть как-то контролируется, то нематериальная — фильмы, видеоигры — почти нет», — рассказала она RT.
По её словам, продукцию будут оценивать с точки зрения воспитания, «а не только образования и развлечения».
«Она должна нравственно и морально формировать личность, а не пропагандировать жестокость», — добавила она.
Планируется, что экспертные группы будут созданы на базе Минпромторга, Минобрнауки и Минкультуры.
Ранее сообщалось, что на территории России могут ограничить оборот компьютерных игр и игрушек, способных нанести вред детской психике.
Подробнее — в материале RT.
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