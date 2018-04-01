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Сегодня Пасха по Григорианскому календарю. Поздравления от первых лиц
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Сегодня Пасха по Григорианскому календарю. Поздравления от первых лиц 

Карельские вести 3 часа назад
Руководители Карелии и Петрозаводска поздравили верующих. Сегодня губернатор Карелии Артур Парфенчиков и предселатель Петрозаводского горсовета Геннадий Боднарчук поздравили всех празднующих Пасху по Григорианскому календарю. В частности, Артур Парфенчиков в своем поздравлении сказал:
В дни великого христианского праздника хочу пожелать каждому из вас благодатного мира, семейного счастья, здоровья и надежды на духовное воскресение. Да пребывают доброе согласие и любовь в каждой семье, в каждом доме!»
По материалам: ptzgovorit.ru
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