Сегодня Пасха по Григорианскому календарю. Поздравления от первых лиц

Руководители Карелии и Петрозаводска поздравили верующих. Сегодня губернатор Карелии Артур Парфенчиков и предселатель Петрозаводского горсовета Геннадий Боднарчук поздравили всех празднующих Пасху по Григорианскому календарю. В частности, Артур Парфенчиков в своем поздравлении сказал:

В дни великого христианского праздника хочу пожелать каждому из вас благодатного мира, семейного счастья, здоровья и надежды на духовное воскресение. Да пребывают доброе согласие и любовь в каждой семье, в каждом доме!»