Лисички-искусительницы

В программе фестиваля поп-культуры — дефиле с конкурсом костюмов, состязания в искусстве караоке и другие тематические развлечения. В фойе развернулась ярмарка, на которой торгуют мягкими игрушками, аксессуарами, значками и наклейками, комиксами и всякими съестными товарами из Азии. По углам гости доводят до совершенства костюмы и макияж, неистово фотографируются, занимаются каллиграфией, коротают время за настольными играми или танцевальным караоке.

Среди участников и гостей фестиваля преобладают люди старшего школьного и студенческого возраста. Впрочем, то, что косплеем (переодеванием в разных персонажей) занимаются только школьники, — стереотип и предрассудок. Один из членов жюри, например, работает бутафором оперного театра.

Эта гостья (по профессии технический дизайнер) пришла на фестиваль в образе девушки-механика Синди Аурум из игры Final Fantasy XV.

За девушками, вышедшими на улицу порепетировать, с интересом наблюдают посетители соседнего кафе «Соната».

Проходящий мимо пенсионер Сергей Иванович, несмотря на протесты своей спутницы, решительно направляется к участницам фестиваля («Сфотографируй-ка меня с этой блондинкой!») и решительно одобряет молодежь: «Молодцы, надо больше такого».

Билет на один день фестиваля стоил 400 рублей для участника сценической программы, 450 рублей для гостя в костюме и 500 рублей — для обычного зрителя.

Участники рассказывают, что тусовки, на которые можно явиться в образе, проходят в городе практически каждый месяц (Taiyou no Matsuri, по оценкам присутствующих, — событие средней величины). В конце апреля в Новосибирске пройдёт фестиваль кино, игр и комиксов Pop Corn — он не только масштабнее, но и дороже. В прошлом году билет на два дня стоил 1500 рублей.

Школьница Катя пришла на фестиваль в образе ведьмы Кики из мультфильма Хаяо Миядзаки «Ведьмина служба доставки» 1989 года. «Я выросла на этих мультиках, и таким образом мне хочется отдать им дань уважения», — говорит девушка. Она поясняет, что мечтала заняться косплеем с детства: «А в 2016 году подвернулись знакомые в этой среде, и тогда я сделала первый образ».

Косплей часто ассоциируют с копированием героев аниме, комиксов и игр, но на самом деле источником вдохновения может служить что угодно: мифология, история, фильмы и так далее.

Поэтому в окружении японских девочек-лолит в кружевах попадаются и старые знакомые, которых как-то не рассчитываешь здесь встретить. Вот, например, Рауль Дюк, которого в экранизации романа Хантера Томпсона «Страх и отвращение в Лас-Вегасе» играл Джонни Депп . Охранник Сергей, надевший ради искусства пёструю рубашку и носки с сандалиями, видит невероятную иронию в сочетании своей профессии и этого образа «совершеннейшего торчка».

Он вспоминает, что до этого косплеил в основном персонажей из игр, начав с Леона Кеннеди из Resident Evil 4: «Тогда мне очень захотелось примерить на себя этот образ, и я заказал костюм в интернете, а о существовании таких фестивалей, кажется, узнал уже позже».

Эта гостья рассказывает, что погружена в образ опричника Фёдора Басманова, «известного как любовник Ивана Грозного ». Действительно, современники Грозного (включая, например, Курбского) писали о своей уверенности в том, что царь и его фаворит предаются разврату, а в фильме Эйзенштейна «Иван Грозный» Басманов пляшет на пирушке опричников в женском сарафане.

Чаще всего на костюмированных событиях можно встретить свихнувшуюся женщину-психиатра Харли Куинн в той версии, в которой её сыграла Марго Робби в кинематографическом воплощении вселенной DC Comics. Эта Харли ближе к рисованной (вообще, изначально она должна была предстать в образе Арлекина, но постепенно авторы комиксов раздели её до крошечных шортиков).

Персонажа можно тщательно скопировать с первоисточника, можно творчески переосмыслить, а можно и вовсе выдумать. Один из самых заметных (и в смысле эффектности, и в плане размера) образов первого дня фестиваля — Бабка, одновременно советская и постапокалиптическая. Художница Хаку, спрятанная внутри костюма, наткнулась на рисунок с этим персонажем и воспроизвела его.

Пока по фойе бродят существа из разных миров, в зрительном зале разыгрывают сценку из жизни лисиц-оборотней. В китайской мифологии лисичка, способная принимать облик человека (обычно привлекательной девушки), чтобы пользоваться людьми в своих интересах (обычно — высасывать их энергию), называется хули-дзин. В японской — кицуне. Но название «хули» известнее благодаря Пелевину. В разговорном китайском, кстати, так называют корыстную женщину-соблазнительницу.

Демонстрация персонажей на сцене в общем-то неотличима от любого другого самодеятельного искусства, а местами граничит с КВН. Кроме конкурса дефиле есть ещё турнир по караоке. Публика принимает выходы и шутки с теплотой и вниманием: тут все свои и поддерживают друг друга.

Вообще, наблюдая за участниками фестиваля, ловишь себя на мысли: невероятно круто, когда у подростков есть зона самовыражения с ощущением безопасности и принятия.

Здесь не смеются над «странным», не воспринимают сексуальные образы девушек как повод для сальностей — и так далее.

Тут стоит напомнить, что ещё совсем недавно у подростков было куда меньше возможности искать и проявлять себя. Мир стал более текучим и разнообразным (почти как в мифологических представлениях древних китайцев, уверенных, что человек способен превратиться в лису, а лиса может быть тоже немножко человеком). Подросткам больше не надо вписывать себя в субкультуры, ну а взрослым — выбирать одно занятие на всю жизнь или навсегда покидать «детские» развлечения ради общепринятой серьёзности.

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