Ещё
Следователи разбираются в причинах падения тюменского школьника в бункер
Далее:
Читайте также:
Ещё

Следователи разбираются в причинах падения тюменского школьника в бункер 

72.ru 34 минуты назад
Фото: 72.ru
В Тюмени по факту падения ребенка в бункер следователи начали проверку. Вчера, 1 апреля, 10-летний мальчик во время игры (http://72.ru/text/gorod/415297245036551.html) с друзьями провалился сквозь снег и упал в помещение, высотой примерно пять метров. Инцидент произошел у железной дороги по улице Таллинской. Сам выбраться школьник не мог — при падении травмировал руку и ногу, поэтому его друзья вызвали спасателей. Сотрудники ТОСЭР наложили на руку и ногу мальчишки шины, подняли его на поверхность и передали медикам. Здоровью ребенка ничего не угрожает.
— По поручению руководителя следственного управления организовано проведение доследственной проверки, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям должностных лиц по указанному факту. По результатам проверки будет вынесено решение, — сообщили в региональном СКР.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
72.ru: последние новости
18 идей для выходных в Тюмени. Слушаем лекцию про Пекин, мерзнем на чемпионате по сноуборду, идем на вог-бал Тюменец спел для Тимати и Фадеева в новом музыкальном телешоу на ТНТ Фильм по книге Крапивина, который снимали в Тюмени, выйдет на экраны
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы фильм «Свадьба в Малиновке»9
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»87
Тест: угадайте фильм по одному предмету1
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?25
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией153
Видео
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение