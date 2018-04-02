Следователи разбираются в причинах падения тюменского школьника в бункер

В Тюмени по факту падения ребенка в бункер следователи начали проверку. Вчера, 1 апреля, 10-летний мальчик во время игры (http://72.ru/text/gorod/415297245036551.html) с друзьями провалился сквозь снег и упал в помещение, высотой примерно пять метров. Инцидент произошел у железной дороги по улице Таллинской. Сам выбраться школьник не мог — при падении травмировал руку и ногу, поэтому его друзья вызвали спасателей. Сотрудники ТОСЭР наложили на руку и ногу мальчишки шины, подняли его на поверхность и передали медикам. Здоровью ребенка ничего не угрожает.

— По поручению руководителя следственного управления организовано проведение доследственной проверки, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям должностных лиц по указанному факту. По результатам проверки будет вынесено решение, — сообщили в региональном СКР

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.