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В Тюмени спасатели достали школьника, упавшего в пятиметровый бункер
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В Тюмени спасатели достали школьника, упавшего в пятиметровый бункер 

72.ru 2 часа назад
Фото: 72.ru
В Тюмени сегодня, 1 апреля, сотрудники ТОСЭР спасли десятилетнего школьника, провалившегося в бункер. Мальчик сквозь снег упал на глубину пяти метров. Инцидент произошел вблизи железной дороги по улице Таллинской.
— Оперативному дежурному в первом часу дня позвонили дети. Мальчишки рассказали, что их друг провалился сквозь снег во время игры, — рассказали в Тюменской областной службе экстренного реагирования. — Друзья попавшего в беду школьника встретили спасателей и указали на место провала. Мальчик просил о помощи.
В бункер спустились спасатель Евгений Фадеев и руководитель поисково— спасательной группы Игорь Дорожкин. Им десятилетний Артем пожаловался, что упал на лед и у него болит рука и нога. Спасатели наложили шину, но от стресса и травм ребенок начал терять сознание. Мальчика пришлось буквально выносить на руках.
— Школьника по лестнице вынесли на свежий воздух и передали спасателям с носилками — Александру Дееву и Михаилу Байдакову. Вскоре на место прибыла скорая, которой передали ребенка, — пояснили в ТОСЭР. — Его здоровье вне опасности, но травмы потребуют длительного лечения.
Инцидент произошел в на Войновке
На месте происшествия также были родители школьников и полицейские.
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