В Тюмени спасатели достали школьника, упавшего в пятиметровый бункер

В Тюмени сегодня, 1 апреля, сотрудники ТОСЭР спасли десятилетнего школьника, провалившегося в бункер. Мальчик сквозь снег упал на глубину пяти метров. Инцидент произошел вблизи железной дороги по улице Таллинской.

— Оперативному дежурному в первом часу дня позвонили дети. Мальчишки рассказали, что их друг провалился сквозь снег во время игры, — рассказали в Тюменской областной службе экстренного реагирования. — Друзья попавшего в беду школьника встретили спасателей и указали на место провала. Мальчик просил о помощи.

В бункер спустились спасатель Евгений Фадеев и руководитель поисково— спасательной группы Игорь Дорожкин. Им десятилетний Артем пожаловался, что упал на лед и у него болит рука и нога. Спасатели наложили шину, но от стресса и травм ребенок начал терять сознание. Мальчика пришлось буквально выносить на руках.

— Школьника по лестнице вынесли на свежий воздух и передали спасателям с носилками — Александру Дееву Михаилу Байдакову . Вскоре на место прибыла скорая, которой передали ребенка, — пояснили в ТОСЭР. — Его здоровье вне опасности, но травмы потребуют длительного лечения.

Инцидент произошел в на Войновке

На месте происшествия также были родители школьников и полицейские.