«Маленькая красавица — 2018»: северянка Дарина Тюлина получила приз зрительских симпатий

Северодвинка Дарина Тюлина успешно представила Поморье сразу на двух всероссийских конкурсах. В Ростове-на-Дону 12-летняя девочка выступила на «Маленькой красавице — 2018» и на олимпиаде талантов «Звёзды России — 2018».

В преддверии конкурса девочки приняли участие в фотосессии в национальных костюмах

Маленькая северодвинка получила сразу две награды: она стала победительницей в номинациях «Национальный костюм» и «Приз зрительских симпатий».

— Я рад и горд за ростовчан, что этот приз они отдали Дарине, так как очень тяжело быть на сцене в чужих стенах, без поддержки зрителей, — поддержал девочку гендиректор Дома моды «Имидж» Михаил Степура.

Северянка взяла Гран-при фестиваля «Звёзды России» в номинации «Вокал», по просьбе членов жюри свою композицию девочка исполнила на бис.