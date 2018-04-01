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Для крестного хода у Исаакиевского собора в Петербурге доставили 3 тыс. пальмовых ветвей
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Для крестного хода у Исаакиевского собора в Петербурге доставили 3 тыс. пальмовых ветвей 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Диалог
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 апреля. /ТАСС/. Порядка 3 тыс. пальмовых ветвей доставили в Санкт-Петербург для участников крестного хода вокруг Исаакиевского собора, который прошел в честь празднования Входа Господня в Иерусалим, называемого в России Вербным воскресеньем. Об этом сообщается на официальном сайте Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви.
"Для шествия были доставлены три тысячи пальмовых ветвей. Крестный ход был совершен с подобием «шествия на осляти»: впереди следовала запряженная лошадью повозка с детьми, за ней шли юные хоругвеносцы от благочиний епархии, детские хоры и все молящиеся", — сказано в сообщении. Количество участников шествия в пресс-службе епархии не уточнили.
Пальмовыми ветвями, которые считаются символом победы, встречали Иисуса Христа в Иерусалиме. Сейчас верующие чаще всего приходят в храмы с ветками ивовых растений, например, вербы, однако специально для празднования в Петербурге из-за рубежа привозят ветви пальмы и раздают участникам крестного хода.
Крестному ходу предшествовала божественная литургия в Исаакиевском соборе, которую совершил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Также в богослужении принял участие хор Исаакиевского собора, детские хоры петербургской митрополии и Владимирского собора. На время мероприятий в центре города были введены временные ограничения на движения транспорта по улицам, примыкающим к Исаакиевскому собору.
Богослужение и крестный ход продолжают традицию празднования Вербного воскресенья, существовавшую в России до начала XVIII века. Она прервалась при императоре Петре I и была возрождена в Петербурге в 2014 году, ранее сообщали в митрополии.
Вход Господень в Иерусалим считается одним из двенадцати важнейших после Пасхи православных праздников. Он приходится на шестое воскресенье Великого Поста и открывает Страстную седмицу — неделю особых воспоминаний евангельских событий перед Пасхой. В Вербное воскресенье верующие приходят в храмы с ветками, как правило, ивовых растений — вербы, ветлы или других деревьев, которые первыми распускаются весной.
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