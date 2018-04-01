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Производителей вологодских продуктов пригласили на ярославский пир
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Производителей вологодских продуктов пригласили на ярославский пир 

Вологда.рф 26 минут назад
Фото: Вологда.рф
Производители молочной и овощной продукции, кондитерских изделий, предприятий легкой промышленности могут стать участниками «Пира на Волге». Большое туристическое событие пройдет в августе в Ярославле.
На встрече в Центре развития предпринимательства Вологды организаторы рассказали о мероприятии и формах участия. Так, по словам представителей ярославской компании «Волга-тур», производители из Вологды могут стать участниками масштабного городского пикника, на который придут не только жители Ярославля, но и гости из соседних городов и регионов. Это позволит вологжанам найти новых партнеров для расширения рынков сбыта.
Стоит отметить, что в этом году «Пир на Волге» пройдет в Ярославле в третий раз. Яркий гастрономический праздник запланирован на 18 августа. Вологодские производители могут сообщить о своем желании поучаствовать в Центр развития предпринимательства по телефону в Вологде: 72-05-76.
Добавим, что помимо вкусной еды гостей фестиваля ждут различные тематические площадки, выступления музыкантов, мастер-классы от именитых шеф-поваров.
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