Производителей вологодских продуктов пригласили на ярославский пир

Производители молочной и овощной продукции, кондитерских изделий, предприятий легкой промышленности могут стать участниками «Пира на Волге». Большое туристическое событие пройдет в августе в Ярославле.

На встрече в Центре развития предпринимательства Вологды организаторы рассказали о мероприятии и формах участия. Так, по словам представителей ярославской компании «Волга-тур», производители из Вологды могут стать участниками масштабного городского пикника, на который придут не только жители Ярославля, но и гости из соседних городов и регионов. Это позволит вологжанам найти новых партнеров для расширения рынков сбыта.

Стоит отметить, что в этом году «Пир на Волге» пройдет в Ярославле в третий раз. Яркий гастрономический праздник запланирован на 18 августа. Вологодские производители могут сообщить о своем желании поучаствовать в Центр развития предпринимательства по телефону в Вологде: 72-05-76.

Добавим, что помимо вкусной еды гостей фестиваля ждут различные тематические площадки, выступления музыкантов, мастер-классы от именитых шеф-поваров.