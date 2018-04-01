Черно-белое поэтическое кабаре в джаз-клубе EverJazz

Первое в мире кабаре появилось в 1878 году в Латинском квартале Парижа как клуб студенческого сообщества. В некоторой мере к возникновению кабаре во Франции причастен и Луи Наполеон, который, став императором Франции в 1852 году, запретил распевать традиционные песни шансон в общественных местах, то есть на ярмарочных площадях и многолюдных улицах городов. Тогда люди стали сбиваться в кружки по интересам и уже под крышами уютных кафе предаваться культурному времяпрепровождению.

В Екатеринбурге же первой ласточкой было чтение стихов Иосифа Бродского в ресторане «Куршевель 1850» на проспекте Ленина в 2016 году. Уже тогда зал на 75 человек с трудом вместил всех желающих, поэтому было решено повторить поэтический вечер. Так уже со сцены EverJazz прозвучали строчки стихов поэтов-шестидесятников.

Поэтическое кабаре в EverJazz. Фото: Оксана Анчарова.

27 марта в 19:00 традиционно в последний вторник месяца в EverJazz в рамках Всемирного дня поэзии и театра прошло взрослое «Поэтическое кабаре».

Поэтическое кабаре в EverJazz. Фото: Оксана Анчарова.

Изначально темой вечера должна была стать юмористическая поэзия: «Парнас дыбом», ирония, сатира, памфлеты, эпиграммы и много юмора. Но в связи с трагическими событиями в Кемерово неравнодушные организаторы поменяли тему встречи. Вместо шуточных историй от Паперная Эстера, Розенберга Александра и Финкеля Александра прозвучали трогательные стихи Владимира Маяковского, Иосифа Бродского и Андрея Вознесенского

Поэтическое кабаре в EverJazz. Фото: Оксана Анчарова.

Минутой молчания почтили память трагически погибших в Кемерово. Поэзия всегда помогала пережить трудное время.

https://www.youtube.com/watch?v=KsbUvitK1r4&feature=youtu.be Поэтическое кабаре в EverJazz. Фото: Оксана Анчарова

Так и устроен этот нехитрый сюжет, где за каждым финалом следует продолженье — и в этом, увы, единственное утешенье, а других вариантов тут, к сожаленью, нет.

Затем прозвучала музыкально-поэтическая композиция Вероники Долиной «Свеча» в исполнении студентов театрального института. А еще в этот день звучал, как набат, «Реквием» Ахматовой в прочтении Анны Шерстобитовой.

Поэтическое кабаре в EverJazz. Фото: Оксана Анчарова

Помимо всеми известной поэзии на сцене прозвучала и авторская лирика, невозможно точно описывающая боль. Своим стихотворением «Одиночество» поделился Михаил Грин

Не выходит жить, как захочется Жалит плоть обоюдоострое Одиночество, одиночество — В людном городе, как на острове. А на острове лица ровные Равнодушные миной циников… Человечное и духовное Заменяет простая физика.

Поэтическое кабаре в EverJazz. Фото: Оксана Анчарова.

Переполненный зал слушал, затаив дыхание, когда своих выбранных поэтических фаворитов читали Мария Фуфарова, Надежда Постоленко, Вера Тарасова , Оксана Мутыгулина, Михаил Бабин, Ника Фейгина, Александр Глухин, Александр Шатунов, Валерия Паченкова, Михаил Грин, Максим Кассандров и Светлана Бабушкина.

С этого вечера художник Оксана Анчарова сделала серию фотографий. Серия в черно-белой гамме, автор комментирует это как противопоставление: бумага и чернила, смерть и жизнь, тьма и свет.

8 апреля на Горького, 65 (офис 51) пройдет мастер класс от профессора английской литературы Басема Атие. Мастер-класс разработан специально для чтецов кабаре. А уже 15 апреля с 12:00 до 14:00 в джаз-клубе EverJazz пройдет поэтическое кабаре на английском языке: от Шекспира до Маккартни.