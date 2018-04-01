Черно-белое поэтическое кабаре в джаз-клубе EverJazz 

Первое в мире кабаре появилось в 1878 году в Латинском квартале Парижа как клуб студенческого сообщества. В некоторой мере к возникновению кабаре во Франции причастен и Луи Наполеон, который, став императором Франции в 1852 году, запретил распевать традиционные песни шансон в общественных местах, то есть на ярмарочных площадях и многолюдных улицах городов. Тогда люди стали сбиваться в кружки по интересам и уже под крышами уютных кафе предаваться культурному времяпрепровождению.
В Екатеринбурге же первой ласточкой было чтение стихов Иосифа Бродского в ресторане «Куршевель 1850» на проспекте Ленина в 2016 году. Уже тогда зал на 75 человек с трудом вместил всех желающих, поэтому было решено повторить поэтический вечер. Так уже со сцены EverJazz прозвучали строчки стихов поэтов-шестидесятников.
Поэтическое кабаре в EverJazz. Фото: Оксана Анчарова.
27 марта в 19:00 традиционно в последний вторник месяца в EverJazz в рамках Всемирного дня поэзии и театра прошло взрослое «Поэтическое кабаре».
Поэтическое кабаре в EverJazz. Фото: Оксана Анчарова.
Изначально темой вечера должна была стать юмористическая поэзия: «Парнас дыбом», ирония, сатира, памфлеты, эпиграммы и много юмора. Но в связи с трагическими событиями в Кемерово неравнодушные организаторы поменяли тему встречи. Вместо шуточных историй от Паперная Эстера, Розенберга Александра и Финкеля Александра прозвучали трогательные стихи Владимира Маяковского, Иосифа Бродского и Андрея Вознесенского.
Поэтическое кабаре в EverJazz. Фото: Оксана Анчарова.
Минутой молчания почтили память трагически погибших в Кемерово. Поэзия всегда помогала пережить трудное время.
https://www.youtube.com/watch?v=KsbUvitK1r4&feature=youtu.be Поэтическое кабаре в EverJazz. Фото: Оксана Анчарова
Открыла поэтическую часть вечера Светлана Цыганова со стихотворением Юрия Левитанского «Когда на экране, в финальных кадрах»:
Так и устроен этот нехитрый сюжет, где за каждым финалом следует продолженье — и в этом, увы, единственное утешенье, а других вариантов тут, к сожаленью, нет.
Затем прозвучала музыкально-поэтическая композиция Вероники Долиной «Свеча» в исполнении студентов театрального института. А еще в этот день звучал, как набат, «Реквием» Ахматовой в прочтении Анны Шерстобитовой.
Поэтическое кабаре в EverJazz. Фото: Оксана Анчарова
Помимо всеми известной поэзии на сцене прозвучала и авторская лирика, невозможно точно описывающая боль. Своим стихотворением «Одиночество» поделился Михаил Грин:
Не выходит жить, как захочется Жалит плоть обоюдоострое Одиночество, одиночество — В людном городе, как на острове. А на острове лица ровные Равнодушные миной циников… Человечное и духовное Заменяет простая физика.
Поэтическое кабаре в EverJazz. Фото: Оксана Анчарова.
Переполненный зал слушал, затаив дыхание, когда своих выбранных поэтических фаворитов читали Мария Фуфарова, Надежда Постоленко, Вера Тарасова, Оксана Мутыгулина, Михаил Бабин, Ника Фейгина, Александр Глухин, Александр Шатунов, Валерия Паченкова, Михаил Грин, Максим Кассандров и Светлана Бабушкина.
С этого вечера художник Оксана Анчарова сделала серию фотографий. Серия в черно-белой гамме, автор комментирует это как противопоставление: бумага и чернила, смерть и жизнь, тьма и свет.
8 апреля на Горького, 65 (офис 51) пройдет мастер класс от профессора английской литературы Басема Атие. Мастер-класс разработан специально для чтецов кабаре. А уже 15 апреля с 12:00 до 14:00 в джаз-клубе EverJazz пройдет поэтическое кабаре на английском языке: от Шекспира до Маккартни.