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Сайт Нижегородской Филармонии обвалился после старта продаж билетов на Сахаровский фестиваль
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Сайт Нижегородской Филармонии обвалился после старта продаж билетов на Сахаровский фестиваль 

Нижегородская правда 22 минуты назад
Фото: Нижегородская правда
Сайт Нижегородской Филармонии обвалился после старта продаж билетов на Сахаровский фестиваль1 апреля в полночь стартовала продажа билетов на Сахаровский фестиваль в Нижнем Новгороде. Активность желающих попасть на культурное событие в городе была настолько высока, что в первые часы продаж, сайт Нижегородской Филармонии не выдержал натиска культурной общественности и обвалился.
В настоящее время сайт Филармонии восстановлен, продажи билетов продолжаются. Стоит отметить, что к вечеру 1 апреля, билетов на открытие фестиваля практически не осталось, а на некоторые концерты вообще закончились.
Напомним, ХV Международный фестиваль искусств имени А. Д. Сахарова «Русское искусство и мир» пройдет в Нижнем Новгороде с 19 мая по 8 июня. 6+
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