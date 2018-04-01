Сайт Нижегородской Филармонии обвалился после старта продаж билетов на Сахаровский фестиваль

Сайт Нижегородской Филармонии обвалился после старта продаж билетов на Сахаровский фестиваль1 апреля в полночь стартовала продажа билетов на Сахаровский фестиваль в Нижнем Новгороде. Активность желающих попасть на культурное событие в городе была настолько высока, что в первые часы продаж, сайт Нижегородской Филармонии не выдержал натиска культурной общественности и обвалился.

В настоящее время сайт Филармонии восстановлен, продажи билетов продолжаются. Стоит отметить, что к вечеру 1 апреля, билетов на открытие фестиваля практически не осталось, а на некоторые концерты вообще закончились.

Напомним, ХV Международный фестиваль искусств имени А. Д. Сахарова «Русское искусство и мир» пройдет в Нижнем Новгороде с 19 мая по 8 июня. 6+