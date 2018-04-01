Почему у русских принято гостеприимство

В древности случайный путник зачастую мог быть врагом, или по меньшей мере вором, и открывать ему дверь своего дома было крайне неосмотрительно. Между тем, во всех иностранных летописях европейские путешественники единогласно хвалят общее гостеприимство славян, не взирая на опасности жизни и трудности общения.

Исторические корни

Согласно исследованиям отечественных историков, уединенная общинная жизнь существовала на Руси тысячелетиями. Зачастую общение крестьян, даже между двумя близлежащими деревнями, было весьма ограниченным в силу плохих погодных условий, занимавших большее время года. Что уж говорить о заморских гостях. Поэтому появление в деревне чужаков всегда было важным событием, ведь оно приносило с собой возможность познания мира, установление новых контактов, и главное — развитие торговли.

Изначально она основывалась на «дарообмене». Чужеземец, чтобы заручиться поддержкой местных, обычно предлагал какой-нибудь дар. При этом чем дальше находилась его родина от места нынешнего пребывания, тем редкостнее оказывался его товар. Поэтому такие контакты на межобщинном уровне стимулировали экономическое развитие и вместе с этим формировали традиции гостеприимства. В частности, подношения любых даров стало сопровождаться пирами.

С XI века в древнерусском языке прочно закрепилось слово «гость», означающее «приезжий купец». В это же время у славян появилась пословица: «Гость — посланник Бога».

Именно иностранные купцы, временно оказавшиеся в древнерусских княжествах, нуждались в крыше над головой и были вынужденны стучаться в какой-либо дом, чтобы попроситься на ночлег. Взамен купец предлагал дар, ну а хозяин должен был в ответ устроить пир.

Формирование традиции

О том, какое значение придавали славяне заезжим гостям известный русский историк и литератор Николай Карамзин писал следующее: «…Всякий путешественник был для них как бы священным: встречали его с ласкою, угощали с радостию, провожали с благословением и сдавали друг другу на руки. Хозяин ответствовал народу за безопасность чужеземца, и кто не умел сберечь гостя от беды или неприятности, тому мстили соседи за сие оскорбление, как за собственное. Славянин, выходя из дому, оставлял дверь отворенную и пищу готовую для странника. Купцы, ремесленники охотно посещали славян, между которыми не было для них ни воров, ни разбойников; но бедному человеку, не имевшему способа хорошо угостить иностранца, позволялось красть все нужное для того у соседа богатого: важный долг гостеприимства оправдывал и самое преступление…»

Иными словами, как бы плохо ни жил славянин, к которому наведался купец, традиция обязывала его предоставить гостю самое обильное угощение и было более зазорным не сделать этого, чем украсть для гостеприимного стола яства у своего соплеменника.

В литературном памятнике XII века «Поучение Владимира Мономаха» правитель обращается к своим сыновьям и «наказывает» им, что те должны хорошо принимать гостей и заботится о них, чтобы «никакой нужды ни в чем они не имели». Потому, что эти «мимоходящие» люди могут разнести по свету любые вести о стране и о князе. А значит, ударить в грязь лицом перед заморским гостем, для славянина означало посрамить родное отечество.

Церемония встречи дорогих гостей

Уже в XII — XIV веках у русских сформировалась определенная традиция проявления гостеприимства. Обычно первой за ворота в нарядной одежде выходила хозяйка, в зависимости от состава гостей, торжественности обстановки и привычек в конкретной русской области, она выносила на подносе каравай с солью или чарку хмельного напитка. Кланяясь купцам в пояс, хозяйка предлагала отведать угощение.

Гости должны были ответить взаимным поклоном, и в это время за ворота выходил хозяин. Он предлагал визитерам почтить хозяйку поцелуем. Ее было положено целовать поочередно, в зависимости от статуса каждого посетителя, но в соответствии с жестко установленным правилом; руки при поцелуе держать за спиной. После гости снова кланялись и принимали из рук хозяйки чарку с напитком или отламывали по куску каравая и посыпали его солью.

Далее хозяйка провожала на женскую половину дома гостей женского пола, и это был сигнал для мужчин: они входили следом, рассаживались за столом и начинали обязательную трапезу. Праздничный стол всегда находился в «красном углу», под иконами, и непосредственно под ними располагали самого важного или главного по статусу гостя.

Если у ворот купцов встречали чаркой с напитком, то пир начинался с того, что хозяин отрезал от выставленного на стол каравая большой кусок, посыпал его солью и подавал в руки каждому гостю. Если же каравай был надломлен еще за воротами, то тогда хозяин разливал по чаркам хмельной напиток и также вручал каждому присутствующему.

Начинали пир обычно с каравая и пирогов, затем вкушали мясные, рыбные блюда, жареную дичь. Завершали трапезу супами, тогда их называли «ушное», и уже после переходили к сладким «заедкам».

Если же хозяин желал выразить особое уважение конкретному гостю, то он клал на большое красивое блюдо самое ценное или вкусное угощение и при помощи слуги передавал его почетному гостю. При этом слуга обязательно произносил: «Чтоб тебе, милостивый государь, кушать на здоровье».

Изменение отношения к гостю

И все-таки, начиная с XIV века ситуация с гостями на Руси изменилась. Постоянные набеги ордынцев и других степных кочевников заставили россиян с подозрением смотреть на случайных гостей. К этому же периоду относится появление русской пословицы — «Незваный гость — хуже татарина».

Традиции все еще обязывали русича накормить случайного странника вдоволь, при этом самой крестьянской семье из-за постоянных боевых конфликтов часто приходилось голодать. А путники не только не оставляли ценные дары, но и сами были не прочь поживиться за счет принимаемой стороны.

Знаменитый российский историк Василий Ключевский в своем труде «Сказания иностранцев о Московском государстве», описывал события XVI века так: «…Известно с какой подозрительностью смотрели люди Московского государства на заезжего иностранца; в его старании узнать положение их страны они всегда подозревали какие-нибудь коварные замыслы, а не простую любознательность. Многие иностранные писатели сильно жалуются на это и сознаются, что от самих русских немного можно добиться…»

Войны с иноземными захватчиками и злоупотребления гостеприимством сделали некогда радушных и хлебосольных жителей Руси закрытыми и подозрительными. Все эти характерные черты, в той или иной степени, присущи нации и сейчас. И сегодня даже случайному гостю русские люди зачастую искренне рады, словно подсознательно ожидая, что его появление в доме принесет им праздник.