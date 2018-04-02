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Фестиваль Ростроповича: Страстную неделю открывают «Страсти по Матфею»
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Фестиваль Ростроповича: Страстную неделю открывают «Страсти по Матфею» 

Вести.Ru 12 минут назад
Фото: Вести.Ru
В первый день Страстной недели, 2 апреля, в рамках IX Международного фестиваля Мстислава Ростроповича в Большом концертном зале Консерватории представляют одно из самых грандиозных и глубоких произведений Иоганна Себастьяна Баха — «Страсти по Матфею» в интерпретации немецких музыкантов.
Под управлением Эноха цу Гуттенберга соединятся три выдающихся коллектива — Оркестр KlangVerwaltung, Хор KlangVerwaltung, которые впервые приедут в Россию, и Мюнхенский хор мальчиков. На сольные партии приглашена блистательная плеяда европейских вокалистов — Сибилла Рубенс, Ингеборг Данц, Мауро Петер, Томас Ласке, Самуэль Хассельхорн и Дэниел Йоханссон.
"Страсти по Матфею" — крупнейшее из дошедших до нас творений великого Баха. Оно состоит из 78 номеров — хоровых, сольных и речитативных, объединенных в две части, длящиеся более трех часов. Колоссален для того времени и состав исполнителей: два хора со своими протагонистами (солистами), два оркестра и органа.
Основой «Страстей по Матфею» послужили главы Евангелия, в которых описываются последние дни Иисуса перед казнью, его страдания и смерть.
Международный фестиваль Мстислава Ростроповича открылся в Москве в день рождения маэстро, 27 марта, и продлится до 3 апреля. Завершится фестиваль грандиозным мультимедийным представлением в Кремле. Подробно о программе и участниках фестиваля Вестям.Ru рассказала его художественный руководитель Ольга Ростропович.
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