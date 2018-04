Россия, какой ее малюет Голливуд 

Что новая волна поп-культуры, от «Красного воробья» до «Смерти Сталина» и шестого сезона «Американцев» говорит о нашем восприятии России? И как это поможет нам разобраться в главной теме 2018 года?

В первой серии шестого сезона «Американцев» (The Americans), сериала с канала с канала «Эф Экс» (FX) о том, как шпионы КГБ выдают себя за простых американцев в Вашингтоне 80-х, есть милая и очень странная сцена. Она, наконец-то, привносит свежую струю, избавляясь от чужеродных линий. Чужеродные — это, вестимо, те, что про шпионов. «Сведения, что я сейчас сообщу вам, мало кому известны», — изрекает советский оперативник-криптократ за чашечкой кофе в кафе в Мехико затаившей дыхание Кери Рассел (Keri Russel), которой для роли русской супершпионки Элизабет Дженнигс пришлось напялить на себя парик гламурнее обычного. Вот вам и краткий пересказ всего сезона. Да поняли все всё, так что не тяните резину.

Бедные фанаты «Американцев» небось пять лет промучались в ожидании такой сцены. Вы не поверите, грядет [очередное политическое потрясение], поэтому нам предстоит нацепить [первые подвернушиеся под руку парики], отправиться в [первый попавшийся город], чтобы найти [человека наугад], он предоставит нам [случайные сведения или некий прибамбас], и мы спасем мир от [неотвратимой катастрофы]. После этого Элизабет и ее супершпионский муженек отправляются куда надо, находят кого надо, добывают что надо и успешно предотвращают еще одну катастрофу. Смотрятся при этом сверхпривлекательно и суперугрюмо.

Шестой и последний сезон, чья премьера состоится в среду вечером, должным образом расставляет все ловушки. В Мехико советский оперативник что-то там лепечет о сверхсекретной программе оружия и вручает Элизабет фото некоего чувака, уверяя, что иначе произойдет катастрофа какой свет ни видывал. В это самое время Элизабет начинает кое-что понимать — ну или нас самих к этому подталкивает сама сцена.

Причем подталкивает довольно откровенно. Громкость саундтрека в стиле электро-поп в исполнении Питера Гэбриела (Peter Gabriel) нарастает, и диалог становится неразборчивым. Мужик говорит по-русски, то есть с субтитрами, но отсутствующее выражение лица Элизабета подсказывает, что дальше их уже можно не читать. Похоже, что она устала от этой унылой песни и пляски не меньше вашего. Да разве еще остался хоть кто-то, кому еще не наплевать, что они там еще наворотили?— так и веет от этой сцены. Это же последний сезон. Самое время расслабиться, перестать следить за деталями, и пусть красивые люди просто какое-то время погрустят, покуда злой рок не перестанет над ними довлеть.

«Американцы» впервые появились на телэкранах в январе 2013, в период затишья на рынке сериалов. К тому же тогда считалось, будто эра взаимных нападок и хитростей между США и бывшим СССР давно прошла. Так? Так. В последующие несколько лет сериал высоко котировался среди публики с оригинальными запросами, но его рейтинги и в подметки не годились сериалам-гигантам из прайм-тайм. Поворотным моментом стал пятый сезон — спасибо давно назревшим номинациям Рассел и Райса (Мэттью Райс, Matthew Rhys) на «Эмми» — об «Американцах» снова неожиданно заговорили в новостях. Однако создатели — увы — ответили, пожалуй, худшим сезоном за всю историю сериала. Действие в нем разворачивается утомительно медленно (даже по сравнению с прошлыми сезонами), а в сюжетных поворотах напрочь отсутствует логика. Можно было сделать Питера Гэбриела еще громче, а звук в диалогах вообще убрать.

И все же сцена в Мехико здорово вытягивает сезон — который подоспел как нельзя более кстати. Вечерние выпуски новостей буквально забиты предполагаемыми интригами русских, так что лейтмотивы и сюжетные линии «Американцев» практически полностью с ними сливаются. На этой почве сериалу предстоит соперничество с другими поп-культурными вариациями на темы русских козней настоящего и прошлого. Три недавних фильма — «Красный воробей» с порочной Дженнифе Лоуренс (Jennifer Lawrence) в роли русской шпионки, ядовитая сатира Армандо Иануччи (Armando Iannucci) «Смерть Сталина» (The Death of Stalin) и оскароносная документальная лента Брайана Фогеля (Bryan Fogel) «Икар» (Icarus) об олимпийском допинге — все они создают психологический портрет старого врага, который научился новым трюкам. В отличие от того же «Шпионского моста» (Bridge of Spies, драма Стивена Спилберга 2015 года о холодной войне), все они смотрятся свежо, даже если описывают события лет давно минувших.