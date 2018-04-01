В Самарской области дан старт первому этапу акции «Дети России — 2018»

В период с 1 по 10 апреля в Самарской области состоится первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактичской операции «Дети России — 2018». Главное целью данного мероприятия является предупреждение распространения наркомании среди подростков. Кроме того, важной задачей также поставлено выявление фактов вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельсность, которая связана с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ. Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков областного главка планируется провести широкомасштабные мероприятия, среди которых предполагаются и профилактические рейды по проверке мест массового скопления подростков, жилых секторов, транспорта, а также магазинов и мест развлечения несовершеннолетних. Более того, будут организованы лекции и беседы в общеобразовательных учреждениях. Тема для обсуждения — формирование здорового образа жизни и выработка отрицательного отношения к наркотикам.