Ещё
В Самарской области дан старт первому этапу акции «Дети России — 2018»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Самарской области дан старт первому этапу акции «Дети России — 2018» 

ТРК Губерния 2 часа назад
Фото: ТРК Губерния
В период с 1 по 10 апреля в Самарской области состоится первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактичской операции «Дети России — 2018». Главное целью данного мероприятия является предупреждение распространения наркомании среди подростков. Кроме того, важной задачей также поставлено выявление фактов вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельсность, которая связана с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ. Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков областного главка планируется провести широкомасштабные мероприятия, среди которых предполагаются и профилактические рейды по проверке мест массового скопления подростков, жилых секторов, транспорта, а также магазинов и мест развлечения несовершеннолетних. Более того, будут организованы лекции и беседы в общеобразовательных учреждениях. Тема для обсуждения — формирование здорового образа жизни и выработка отрицательного отношения к наркотикам.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
ТРК Губерния: последние новости
В Самаре раскрасили слона В Самаре завершился конкурс соцпроектов "Будущее зависит от нас!" "#ЛИЦАГОРОДА" откроются самарцам
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы фильм «Свадьба в Малиновке»9
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?24
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»87
Тест: угадайте фильм по одному предмету1
Тест: угадайте роли Андрея Миронова по кинокадру42
Видео
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение