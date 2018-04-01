Николай Гоголь: страшные загадки, которые оставил писатель

«Я почитаюсь загадкою для всех, никто не разгадает меня совершенно» — говорил писатель сам о себе. Подобно многим своим персонажам, Гоголь и сам стал полуфантастической фигурой.

Лестница Гоголя

Еще ребенком маленький Гоголь слушал рассказы бабушки о лестнице, по которой души людей поднимаются в небо. Этот образ глубоко отложился в памяти мальчика, Гоголь пронес его через всю свою жизнь. Лестницы разного рода то и дело встречаются нам на страницах гоголевских произведений. Да и последними словами писателя, по словам очевидцев, был крик «Лестницу, поскорее давай лестницу!»

Любовь к сладкому

Гоголь был сладкоежкой. Мог, например, без посторонней помощи съесть в один присест банку варенья, гору пряников и выпить целый самовар чаю. «В карманах брюк у него всегда был запас конфет и пряников, он жевал, не переставая, даже в классах во время занятий. Забирался куда-нибудь в угол, подальше от всех, и там уже поедал свое лакомство», — описывает Гоголя его товарищ по гимназии. Эта страсть к сладкому сохранилась у него до конца дней. В карманах Гоголя всегда можно было отыскать уйму всяких сладостей: карамелек, крендельков, сухариков, недоеденных пирожков, кусочков сахара.

Еще одной из любопытных особенностей была страсть к катанию хлебных шариков. Поэт и переводчик Николай Берг вспоминал: «Гоголь либо ходил по комнате, из угла в угол, либо сидел и писал, катая шарики из белого хлеба, про которые говорил друзьям, что они помогают разрешению самых сложных и трудных задач. Когда он скучал за обедом, то опять же катал шарики и незаметно подбрасывал их в квас или суп рядом сидящих… Один друг собрал этих шариков целые вороха и хранит благоговейно…»

Что еще сжег Гоголь

Первым произведением, превратившимся в пепел, была поэма в духе немецкой романтической школы «Ганс Кюхельгартен». Псевдоним В. Алов спас имя Гоголя от обрушившейся критики, но сам автор воспринял провал очень тяжело: скупил в магазинах все нераспроданные экземпляры книги и сжег их. Писатель до конца своей жизни так никому и не признался, что Алов — это его псевдоним.

В ночь на 12 февраля 1852 года произошло событие, обстоятельства которого до сих пор остаются загадкой для биографов. Николай Гоголь молился до трех часов, после чего взял портфель, извлек из него несколько бумаг, а остальное велел бросить в огонь. Перекрестившись, он вернулся в постель и неудержимо заплакал. Считается, что в ту ночь он сжег именно второй том «Мертвых душ». Однако позже рукопись второго тома нашли среди его книг. Что было сожжено в камине, до сих пор неясно.

Гомосексуальность Гоголя

Аскетичный образ жизни, который вел Гоголь, и чрезмерная религиозность писателя давали повод возникновению множества небылиц. Современников писателя удивляло и пугало подобное поведение. Из вещей он имел при себе всего пару сменного белья и все это хранил в одном чемоданчике… Довольно нелюдимый, он редко допускал до себя общество незнакомых женщин, и всю жизнь прожил девственником. Подобная обособленность породила расхожий миф о гомосексуальных наклонностях писателя. Подобное предположение выдвинул американский славист, историк русской литературы профессор Семён Карлинский, заявивший в своей работе «Сексуальный лабиринт Николая Гоголя» об «угнетённой гомосексуальности» писателя, предполагающей «подавление эмоционального влечения к представителям своего пола» и «отвращение к физическому или эмоциональному контакту с женщинами». По мнению литературоведа И. П. Золотусского, Гоголь был неравнодушен к женщинам, в том числе к А. М. Вильегорской, которой в 1840 году сделал предложение, но получил отказ. Представителям психоаналитического метода возражал и Владимир Набоков . В своём эссе «Николай Гоголь» он писал: «Обострённое ощущение носа в конце концов вылилось в рассказ „Нос“ — поистине гимн этому органу. Фрейдист мог бы утверждать, что в вывернутом наизнанку мире Гоголя человеческие существа поставлены вверх ногами и поэтому роль носа, очевидно, выполняет другой орган, и наоборот», но «лучше начисто забыть о всякой фрейдистской ерунде» и многом другом.

Был ли Гоголь похоронен заживо?

Николай Васильевич Гоголь умер 3 марта 1852 года. 6 марта 1852 года он был предан земле на кладбище у Данилова монастыря. Согласно завещанию, памятника ему не ставили — над могилой возвышалась Голгофа. Но спустя 79 лет прах писателя был извлечен из могилы: советским правительством Данилов монастырь был преобразован в колонию для малолетних преступников, а некрополь подлежал ликвидации. Лишь несколько захоронений решено было перенести на старое кладбище Новодевичьего монастыря. Среди этих «счастливчиков» наряду с Языковым, Аксаковыми и Хомяковыми был и Гоголь… На перезахоронении присутствовал весь цвет советской интеллигенции. Среди них был и писатель В. Лидин. Именно ему Гоголь обязан возникновению многочисленных легенд о себе. Один из мифов касался летаргического сна писателя. По словам Лидина, когда гроб извлекли из-под земли и вскрыли, то присутствующих охватило недоумение. В гробу лежал скелет с повернутым набок черепом. Объяснения этому никто не находил. Вспомнились рассказы о том, что Гоголь боялся быть погребенным заживо в состоянии летаргического сна и за семь лет до кончины завещал: «Тела моего не погребать до тех пор, пока не покажутся явные признаки разложения. Упоминаю об этом потому, что уже во время самой болезни находили на меня минуты жизненного онемения, сердце и пульс переставали биться». Увиденное повергло присутствующих в шок. Неужели Гоголю пришлось пережить ужас подобной смерти? Стоит заметить, что в дальнейшем эта история была подвержена критике. Скульптор Н. Рамазанов, снимавший посмертную маску Гоголя, вспоминал: «Я не вдруг решился снять маску, но приготовленный гроб… наконец, беспрестанно прибывавшая толпа желавших проститься с дорогим покойником заставили меня и моего старика, указавшего на следы разрушения, поспешить…» Нашлось свое объяснение и повороту черепа: первыми подгнили у гроба боковые доски, крышка под тяжестью грунта опускается, давит на голову мертвеца, и та поворачивается набок на так называемом «атлантовом» позвонке.

Голова Гоголя

Однако этим эпизодом буйная фантазия Лидина не ограничилась. Последовал более страшный рассказ — оказывается, при вскрытии гроба у скелета вовсе не оказалось черепа. Куда же он мог деться? Эта новая выдумка Лидина породила и новые гипотезы. Вспомнили, что в 1908 году при установке на могиле тяжелого камня пришлось для укрепления основания возвести над гробом кирпичный склеп. Предположили, что именно тогда и могли похитить череп писателя. Было высказана догадка, что его выкрали по просьбе фанатика русского театра, купца Алексея Александровича Бахрушина. Поговаривали, что у него уже был череп великого русского актера Щепкина…

Голова Гоголя и поезд-призрак

Рассказывают, что голова Гоголя была украшена Бахрушиным лавровым венцом из серебра и помещена в застекленный палисандровый футляр, обшитый изнутри черным сафьяном. Согласно этой же легенде, внучатый племянник Николая Васильевича Гоголя — Яновский, лейтенант российского императорского флота, узнав об этом, пригрозил Бахрушину и отнял голову. Якобы, молодой офицер хотел отвезти череп в Италию (в страну, которую Гоголь считал своей второй родиной), но эту миссию не мог выполнить сам и поручил ее одному итальянскому капитану. Так голова писателя оказалась в Италии. Но это не конец этой невероятной истории. Младший брат капитана, студент Римского университета, отправился с компанией друзей в увеселительную железнодорожную поездку; решив подшутить над своими друзьями, открыв коробку с черепом в туннеле под Ла-Маншем. Говорят, в момент, когда крышка была открыта — поезд пропал… Легенда гласит, что поезд–призрак исчез не навсегда. Якобы, его иногда видят то где-то в Италии…то в Запорожье…