Кота Матроскина в новом «Простоквашино» будет озвучивать Антон Табаков

Сын Олега Табакова согласился подарить свой голос главному герою «Простоквашино» — голосом Матроскина в любимом мультфильме станет Антон Табаков . Актер и бизнесмен принял предложение киностудии «Союзмультфильм» и уже записался для новых серий, сообщает ТАСС , ссылаясь на пресс-службу киностудии.

«Мы уверены, что генетическое сходство с голосом Олега Павловича даст нашему Матроскину тот тембр и интонации, которые так свойственны первоначальному персонажу. Кроме того, очень символично, что Антон согласился продолжить то дело, которое в свое время начал его отец. Это и есть преемственность, для нас она имеет большое значение. Киностудия «Союзмультфильм» бережно хранит свое прошлое: наследие, традиции, обычаи, образы героев. Надеемся, благодаря этому они будут жить новой жизнью и всегда радовать своих поклонников», — рассказали в пресс-службе.

«Меня пригласили на пробы в «Союзмультфильм», я сразу согласился. Это не просто работа, это дань памяти. И большая ответственность, ведь Матроскин для меня не просто персонаж «Простоквашино». Он говорит голосом отца. Нужно было его понять, почувствовать, слиться с ним в единое целое. Я даже не пытаюсь «допрыгнуть» до первоначального героя. Важнее продлить ему жизнь и понравиться зрителю», — приводит пресс-служба слова Антона Табакова.

Всего за два года создатели планируют выпустить 30 новых серий легендарного мультфильма, добавили на киностудии.