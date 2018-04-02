Новый голос кота Матроскина: сын Табакова рассказал, что для него значит этот персонаж

Антон Табаков уже записался для новых серий. Business FM актер и бизнесмен сказал, что у него не было другого выхода: это дань памяти отцу. Когда его пригласили на пробы, сразу согласился. Причем Табаков переозвучил кота Матроскина в исполнении Ефремова. «Не было особой альтернативы не соглашаться, потому что для этого нет ни одной причины», — отметил Антон Табаков.

— Всегда, когда ты создаешь какой-то образ, то более комфортно работать с ним, а после этого мультипликаторы обрисовывают его. Сейчас тот образ, который обрисован, больше имел отношение к Мише и к его манере звучания, поэтому я вписывался в те форматы, которые были уже к тому времени сделаны. Это для меня просто сильно усложняет работу, а в дальнейшем надеюсь, все будет по технологии.

— Про кота Матроскина расскажите, пожалуйста. Что значит для вас этот персонаж.

— Это талантливая работа моего папы, которая, так или иначе, с 80-х годов у многих людей на слуху, поэтому возможности допрыгнуть до вершин его таланта у меня нет, но буду пытаться соответствовать генетическому коду тембральности моего голоса или моих голосовых данных.

По словам PR-директора «Союзмульфильма» Анны Усачевой, решение о смене актеров было принято из-за генетического сходства голосов Табакова-отца и сына. В итоге Матроскин говорит с теми интонациями, которые свойственны первоначальному персонажу.

Анна Усачева PR-директор «Союзмульфильма» «Потому что, во-первых, генетическое свойство голоса передаваться никто не отменял. Во-вторых, у Антона есть актерское прошлое, и он вполне профессионально мог влиться в творческий процесс. Мы также на это рассчитывали. Это также произошло. Но, собственно, здесь и тот, и другой фактор, пожалуй, одинаково решающий. Скорее, шел нормальный творческий процесс. То есть разные актеры пробовались на разные роли. Соответственно, шла работа над озвучкой. Единовременного решения всегда в творческом процессе никто не принимает. Тот момент, когда мы презентовали драфт первой серии, мы говорили о характере персонажей, мы показывали аниматик, мы рассказывали о том, с чего мы исходили, когда делали это продолжение. И, безусловно, моменты, связанные с озвучанием и конкретными персоналиями, еще находились в рабочей стадии. Сейчас все рабочие стадии пройдены, и актеры утверждены на озвучивание персонажей этого мультфильма».

Премьера новой серии состоится 3 апреля. За два года планируется выпустить 30 новых серий «Простоквашино».