Вышла первая серия нового «Простоквашино». Там хипстеры и гаджеты

Вышла первая серия нового «Простоквашино». Там хипстеры и гаджетыКиностудия «Союзмультфильм» опубликовала первую серию обновленного «Простоквашино», посвящённую актёру и режиссёру Олегу Табакову

Первый шестиминутный эпизод сериала стал продолжением известного советского рисованного мультфильма, вышедшего в далёком 1978 году.

С тех времён многое изменилось:

Дядя Федор кардинально сменил имидж и превратился в модного хипстера.

Кот Матроскин (его теперь озвучивает сын Олега Табакова) и пес Шарик изучили современные слэнговые выражения.

Почтальон Печкин (его озвучивает Иван Охлобыстин ) сменил шапку на кепку.

Появился новый персонаж — младшая сестра Дядя Федора — Вера, которая должна стать новым действующим лицом всей истории.

Юный зритель увидит гаджеты и современные технологии — компьютер, skype (или его аналог), ноутбук, смартфон (судя по всему, модель из начала 2000-х) и автомобиль с голосовым помощником.

Ожидается, что мультсериал получит 30 эпизодов.

Делитесь в комментариях о своих впечатлениях к новым-старым героям мультфильма из детства.