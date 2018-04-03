Вышла первая серия нового «Простоквашино». Там хипстеры и гаджеты 

Вышла первая серия нового «Простоквашино». Там хипстеры и гаджетыКиностудия «Союзмультфильм» опубликовала первую серию обновленного «Простоквашино», посвящённую актёру и режиссёру Олегу Табакову.
Первый шестиминутный эпизод сериала стал продолжением известного советского рисованного мультфильма, вышедшего в далёком 1978 году.
С тех времён многое изменилось:
Дядя Федор кардинально сменил имидж и превратился в модного хипстера.
Кот Матроскин (его теперь озвучивает сын Олега Табакова) и пес Шарик изучили современные слэнговые выражения.
Почтальон Печкин (его озвучивает Иван Охлобыстин) сменил шапку на кепку.
Появился новый персонаж — младшая сестра Дядя Федора — Вера, которая должна стать новым действующим лицом всей истории.
Юный зритель увидит гаджеты и современные технологии — компьютер, skype (или его аналог), ноутбук, смартфон (судя по всему, модель из начала 2000-х) и автомобиль с голосовым помощником.
Ожидается, что мультсериал получит 30 эпизодов.
Делитесь в комментариях о своих впечатлениях к новым-старым героям мультфильма из детства.