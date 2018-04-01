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Академия фонда Спивакова обучит вокалу и музыке 100 талантливых детей в Башкирии
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Академия фонда Спивакова обучит вокалу и музыке 100 талантливых детей в Башкирии 

ТАСС 59 минут назад
УФА, 1 апреля. /ТАСС/. Академия фонда Владимира Спивакова открылась в воскресенье в Башкирии, более 100 ребят на протяжении недели смогут научиться вокалу, игре на музыкальных инструментах и изобразительному искусству у лучших педагогов российского и международного масштаба. Об этом сообщила министр культуры республики Амина Шафикова на торжественном открытии академии.
"Башкортостан тесно связан с именем Владимира Спивакова. В далекие 1940-е годы именно здесь начался жизненный путь великого маэстро. Мы надеемся, что юные талантливые ребята, которые собрались в этом зале, последуют примеру выдающегося музыканта, и, покоряя новые вершины, будут стремиться к прославлению нашей республики", — сказала она.
Министр рассказала, что 2-7 апреля на образовательных площадках Уфы, Учалов и Салавата пройдут мастер-классы по направлениям «Фортепиано», «Скрипка», «Кларнет», «Флейта», «Саксофон», «Вокал» и «Изобразительное искусство».
Первый зампредседателя комитета Совета Федерации РФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, присутствовавшая на открытии, отметила, что «академия не ограничилась отбором ребят лишь на территории республики: представлены 23 муниципалитета, 50 музыкальных школ, она откроет юным талантам путь в большой мир искусства, побед и достижений».
Благотворительный фонд Спивакова в Башкирии создан в 2016 году по инициативе народного артиста СССР Владимира Спивакова и при участии главы региона Рустэма Хамитова для поддержки талантливых детей в различных областях искусства. С 2016 года в проектах фонда приняло участие более 1 тыс. детей.
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