Академия фонда Спивакова обучит вокалу и музыке 100 талантливых детей в Башкирии

УФА, 1 апреля. / ТАСС /. Академия фонда Владимира Спивакова открылась в воскресенье в Башкирии, более 100 ребят на протяжении недели смогут научиться вокалу, игре на музыкальных инструментах и изобразительному искусству у лучших педагогов российского и международного масштаба. Об этом сообщила министр культуры республики Амина Шафикова на торжественном открытии академии.

"Башкортостан тесно связан с именем Владимира Спивакова. В далекие 1940-е годы именно здесь начался жизненный путь великого маэстро. Мы надеемся, что юные талантливые ребята, которые собрались в этом зале, последуют примеру выдающегося музыканта, и, покоряя новые вершины, будут стремиться к прославлению нашей республики", — сказала она.

Министр рассказала, что 2-7 апреля на образовательных площадках Уфы, Учалов и Салавата пройдут мастер-классы по направлениям «Фортепиано», «Скрипка», «Кларнет», «Флейта», «Саксофон», «Вокал» и «Изобразительное искусство».

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации РФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова , присутствовавшая на открытии, отметила, что «академия не ограничилась отбором ребят лишь на территории республики: представлены 23 муниципалитета, 50 музыкальных школ, она откроет юным талантам путь в большой мир искусства, побед и достижений».