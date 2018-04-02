2 апреля — Всемирный день распространения информации об аутизме

Крупнейшая в США научная организация «Autism Speaks» утверждает, что в мире 67 миллионов людей страдают этим заболеванием, которое остается наиболее быстро распространяющимся в мире — сегодня от него страдает каждый 110-ый ребенок. Попытки раннего распознавания и изучения заболевания дали воодушевляющие результаты, внеся в семьи новую надежду. Родственники и опекуны детей с аутизмом могут сказать, что это самая трудная, но в то же время самая благодарная работа в их жизни.

1. Дочь испанского иллюстратора Мигеля Галлардо Мария в этом кадре из документального фильма под названием «Мария и я». Галлардо рисует уже 12 лет, и его хобби привело к появлению комикса о повседневной жизни с дочерью, страдающей аутизмом, и тех трудностях, которые в ней возникают. В фильме рассказывается об отношениях Марии, Мигеля и его бывшей жены Мэй, и о том, как они справляются с болезнью дочери. ( Reuters /Bausan Films and Pelis Chulas) 2. Мать и сын. Пользователь сети Flickr под ником smithereen11 поделился этим фото своей жены и их сына Корина. «Они счастливы. Фото было сделано как раз после того, как моя жена уложила волосы, а через окно в двери сочился солнечный свет. Я тут же схватил фотоаппарат, и вот результат. Они ведут себя, как друзья, так что мне очень легко и интересно фотографировать их. Это не просто отношения типа „Ну мааам…. “ Корин — как большой ребенок из детского сада. Он до сих пор не отходит от мамы». (© smithereen11) 3. Мать и отец Дон и Ник Соэфье со своей 4-летней дочкой Тринити, которую готовят к ЯМР-томографии мозга, чтобы найти возможные причины ее аутизма. Фото было сделано в 2005 году. «Сейчас Тринити девять лет, она отлично учится в школе, играет с друзьями и дерется с младшим братом, — говорит отец. — В то время мы смогли обнаружить аутизм на ранней стадии и сделали томографию, чтобы узнать, нет ли у нее физических отклонений мозга. Томограф ничего не нашел». (© Nick Soefje) 4. 10-летняя Грэй Браун со своей собакой Мерлином в финале конкурса «Друзья на всю жизнь» на выставке собак «Crufts» 13 марта 2011 года в Бирмингеме, Англия. Грэйс страдает аутизмом и синдромом дефицита внимания с гиперактивностью. Присутствие рядом Мерлина помогает ей справляться со стрессовыми ситуациями. Эти двое стали финалистами конкурса «Друзья на всю жизнь», в котором награды присуждаются собакам, помогающим своим хозяевам. (Oli Scarff/Getty Images) 5. Страдающий аутизмом Тодд Уошберн (слева) с мамой Глорией пробует голосовой компьютер на публичном слушании по вопросу об урезании бюджетов социальных и здравоохранительных фондов в Монпелье, штат Вермон, 16 декабря 2008 года. Семью Уошберн особенно волновали урезания программ для страдающих аутизмом, на средства которых они, собственно говоря, живут. (AP Photo)

6. Итан Джонсон (слева) нашел Элиота в шкафу во время игры в прятки в доме в Игане, штат Миннесота, 19 ноября. Оба мальчика страдают аутизмом, и их встречи для игр проходят в рамках терапии для обучения общения с другими детьми. (© Jules Ameel)

7. Ребенок прячется за стулом в центре консультаций по вопросам аутизма в Аммане, Иордания, 30 марта 2010 года. Это одно из немногих мест в стране, где дети с этим заболеванием могут получить помощь. (Reuters/Ali Jarekji) 8. Серфингистка Кэндис Эпплбай из Гонолулу учит страдающего аутизмом мальчика стоять на доске на пляже в Халейва, Гавайи, 2 марта 2007 года. Профессиональные серфингисты с Гавайев и Калифорнии весь день обучали страдающих аутизмом детей серфингу. Это мероприятие проспонсировала организация «Surfers Healing», основанная бывшим профессиональным серфером Израилем Пасковитцем, после того как он увидел, как умиротворяюще океан действует на его сына, страдавшего аутизмом. Подобные мероприятия, бесплатные для детей с аутизмом и их родителей, проводятся постоянно в Калифорнии, в Нью-Йорке и на Гавайях. (AP Photo/Carol Cunningham) 9. Мэри Беннетт с 11-летним сыном Майклом в гостиной дома в Ирмо, Южная Калифорния, 2 марат 2010 года. Майкл не может сам одеваться, пользоваться ванной и общаться. Вскоре Мэри придется принять одно из самых сложных решений в жизни: бросить работу или отдать Майкла в клинику. Возможная штатная программа расходов исключает расходы на нежилые программы для инвалидов. Сейчас Мэри может работать только благодаря тому, что штат заботиться о ее сыне большую часть дня. (AP Photo/Anne McQuary) 10. Страдающую аутизмом Вэлл Бариа готовят к выступлению на «Аутизмюзикл» — бесплатном открытом концерте, проспонсированном торговым центром, для всех страдающих аутизмом, в Кесон-Сити 2 апреля 2009 года. Мероприятие нацелено на привлечение внимания к проблемам аутизма.

11. Терапевт Маделен Фернандез и страдающий аутизмом мальчик с дельфином в национальном аквариуме Гаваны 11 апреля 2007 года. Дельфины, морские черепахи и морские львы национального аквариума Кубы помогают детям с аутизмом, синдромом Дауна и другими задержками умственного развития, повышая их чувство независимости и коммуникабельности. (AP Photo/ Javier Galeano)

12. Паркер Лейби смотрит кино во время магнитоэнцефалографии в детской больнице Филадельфии 28 ноября 2008 года. Магнитоэнцефалография — атравматичная технология, впервые используемая для изучения уникальных мозговых узоров мозга аутистических детей, которая может помочь объяснить, почему им так трудно общаться с другими. (AP Photo/ Joseph Kaczmarek) 13. Куинн и его уточки. «Мы думали, что то, как он постоянно выстраивает игрушки в ряд, просто его странность…, — говорит мама Куинна Нэнси Прайс. — Но позже мы поняли, что это показатель аутизма. Кстати, кто-то сказал мне, что здесь он выстроил свих уточек в последовательности Фибоначчи — 1, 1, 2, 3. Посмотрев на другие фотографии, мы поняли, что он использует разные типы построения». (© Nancy Price / Autism Effect) 14. Шайян Форо учится писать во время терапии с инструктором Мири Волчегорски в детском доме Киркланда, штат Вашингтон, 6 октября 2008 года. Тогда родители Шайяна платили более тысячи долларов в неделю за эту терапию для их 12-летнего сына, страдающего аутизмом. (AP Photo/Elaine Thompson) 15. Мальчик с аутизмом на уроке музыки в центре Доры Алонсо для аутистических детей в Гаване 11 февраля 2008 года. (REUTERS/Enrique De La Osa) 16. «Что у него на уме, — говорит фотограф и отец мальчика на фото Джейсон Уилки. — Иногда мне так хочется это знать. Мне кажется, было бы интересно узнать, что там, внутри». (© Jason Wilkie) 17. Восьмилетний Остин Бойд с аутизмом прыгает на кровати родителей в доме в Порт ШАрлонн 20 апреля 2008 года. Так как страховка не покрывает проблемы Остина с задержкой в развитии, семья Бойд несколько лет прождала помощи от организации «Medicaid». (AP Photo/Steve Nesius) 18. Американские родители Джон и Мэгги Дэвис и их приемная дочь Цюнцзянь, которую они удочерили в 1997 году и привели в медицинский центр в Сане 26 октября 2009 года. Девочка сильно страдает от церебрального паралича и аутизма. Центр открыли в 2004 году муж и жена из Колорадо, которые переехали на этот субтропический остров в середине 90-ых в качестве консультантов в индустрии отелей. Однако их тронула ситуация местными детьми-инвалидами, о которых практически никто не заботился. Сейчас у них в центре около 25 детей с церебральным параличом, аутизмом или и с тем и другим. Некоторых бросили родители, испугавшись трудностей с воспитанием, а другие попали сюда из других приютов. (FREDERIC J. BROWN/ AFP /Getty Images) 19. «Это мой сын Тайлер (сейчас ему шесть), — говорит фотограф Ланс Нильсон. — Фото было сделано после истерики, когда я перепутал последовательность его повседневных действий после школы. Я один воспитываю двоих детей, мне ОЧЕНЬ помогает мама. Тайлер очень любит бабушку, потому что я вынужден отдавать его ей, так как сам работаю. Это один из самых удивительных детей. Когда ему поставили диагноз в два года, мне сказали, что он не сможет даже сам завязывать шнурки или даже принимать ванну. Сейчас он читает на уровне первоклассника, пытается писать слова на слух и сплетает электропровода на специальной доске, которую сделал для него мой отец. Конечно, они обесточены. Сейчас он более активный, и моя жизнь становится лучше каждый день». (© Lance Neilson)

20. Комментарий фотографа Гленн Кантор: «Это Логан и Джук. Логану 11 лет, он живет в Уналаклите, Аляска, и у него аутизм. После визита к ним погонщика собачьей упряжки ДиДи Джонроу он сказал свое первое слово „Мияги“ (так звали одну из собак ДиДи). Сразу стало понятно, какое сильное впечатление собака произвела на мальчика, и родные решили подарить ему собаку, которая могла бы быть хорошим компаньоном. ДиДи организовал группу погонщиков, которые несколько месяцев собирали средства, чтобы подарить мальчику собаку из группы „Четырехлапые друзья“ в Огайо. Подключились многие люди и компании, в том числе и авиакомпания „Northern Air Cargo“, благодаря которой Джука привезли на Аляску». (© Glenn Cantor)