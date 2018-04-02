Демография по-пермски: воспитал много детей — отдай в армию

В Пермском крае нет денег для многодетных семей, но есть — на перенос железной дороги и пропаганду армейской службы.

В Пермском крае многодетные родители обратились с открытым письмом к Путину — это крик о помощи. В регионе больше не выплачивают пособие на третьего и последующих детей в размере прожиточного минимума. Пермские чиновники объяснили это тем, что демография в крае и так хорошая. Многодетные не согласны: в 2017 году родилось на 5 тысяч детей меньше, чем в 2016-м.

В общем, денег на многодетных нет. Но есть, как пишут сами мамы и папы, на такие приоритетные направления, как перенос железной дороги. Речь не о строительстве высокоскоростной магистрали, а о том, что пути перенесут в другое место и железная дорога пойдет в обход города, для этого построят мост через Каму. Проект амбициозный, обойдется бюджету в 13,7 млрд рублей.

«А кому он будет нужен через 20 лет, если рождаемость будет падать каждый год на 14%? Мы считаем, что сначала нужно обеспечить людям финансовую и социальную стабильность, а потом уже браться за масштабные траты. Как говорится: если в семье нечем кормить детей, яхта «Эклипс» уже не поможет. Может быть, сперва нужно было спросить пермяков, какое направление для них приоритетное», — выражают свое мнение родители.

Вот ведь наивные, как будто кто-то их спрашивает. За них все решили: новой железной дороге быть, а подняли детей — отдавайте в армию. Министерство территориальной безопасности и военный комиссариат Пермского края потратят 2 млн рублей на пропаганду армейской службы — книгу для призывников. С трудом верится, что призывники будут взахлеб читать писательский труд с пафосным названием «100 лет на службе Отечеству». Но это и неважно. Главное — деньги освоить.

* * *