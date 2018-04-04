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Джаред Лето пообещал сбрить бороду, если новый альбом Thirty Seconds to Mars займет 1 место в чартах
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Джаред Лето пообещал сбрить бороду, если новый альбом Thirty Seconds to Mars займет 1 место в чартах 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Джаред Лето — известный голливудский модник и законодатель стиля, однако порой его внешний вид вызывает недоумение у фанатов. К бороде музыкант и лидер группы Thirty Seconds to Mars питает какую-то особую слабость, видимо, чувствуя свою схожесть с персонажами икон. Но ради популярности своего нового альбома Джаред готов будет распрощаться с растительностью на лице. Лето пообещал, что если новый альбом Thirty Seconds to Mars займет 1 место в чартах, то он сбреет бороду. Выход нового релиза группы, который получил название «America», состоится 6 апреля 2018 года, поэтому поклонникам Джареда, невзлюбившим его бороду, придется поднажать, чтобы пластинка поднялась в хит-парадах. Свои слова музыкант подтвердил в комментарии к выходу нового сингла «Rescue Me» — так что, видимо, настроен Джаред исключительно серьезно.
Бенефис бороды Джареда:
Thx to @jimmyfallon who helped launch our album release week and to @asaprocky for giving me the first ride of #marsacrossamerica! Album out this FRIDAY — April 6th! Comment below if you preordered, giving tix away!
Публикация от JARED LETO (@jaredleto)
3 Апр 2018 в 8:51 PDT  LONDON! HOLY SHIT. Last night was insane! To the 15,000 amazing people there last night — we will never ever forget that show as long as we live. 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 SWIPE FOR MORE PICS 🕺🏻🕺🏻🕺🏻 and don’t forget to PREORDER THE ALBUM! Thx 🤓
Публикация от JARED LETO (@jaredleto)
28 Мар 2018 в 9:47 PDT  😂🤣😂🤣😂🤣😂
Публикация от JARED LETO (@jaredleto)
18 Мар 2018 в 6:25 PDT  PARIS! WE ARE READY FOR YOU! Who’s coming to the show tonight?! 🕺🏻🕺🏻😝
Публикация от JARED LETO (@jaredleto)
14 Мар 2018 в 7:48 PDT  попкорнnews
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