Джаред Лето пообещал сбрить бороду, если новый альбом Thirty Seconds to Mars займет 1 место в чартах

Джаред Лето — известный голливудский модник и законодатель стиля, однако порой его внешний вид вызывает недоумение у фанатов. К бороде музыкант и лидер группы Thirty Seconds to Mars питает какую-то особую слабость, видимо, чувствуя свою схожесть с персонажами икон. Но ради популярности своего нового альбома Джаред готов будет распрощаться с растительностью на лице. Лето пообещал, что если новый альбом Thirty Seconds to Mars займет 1 место в чартах, то он сбреет бороду. Выход нового релиза группы, который получил название «America», состоится 6 апреля 2018 года, поэтому поклонникам Джареда, невзлюбившим его бороду, придется поднажать, чтобы пластинка поднялась в хит-парадах. Свои слова музыкант подтвердил в комментарии к выходу нового сингла «Rescue Me» — так что, видимо, настроен Джаред исключительно серьезно.

Бенефис бороды Джареда:

Thx to @jimmyfallon who helped launch our album release week and to @asaprocky for giving me the first ride of #marsacrossamerica! Album out this FRIDAY — April 6th! Comment below if you preordered, giving tix away!

3 Апр 2018 в 8:51 PDT LONDON! HOLY SHIT. Last night was insane! To the 15,000 amazing people there last night — we will never ever forget that show as long as we live. 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 SWIPE FOR MORE PICS 🕺🏻🕺🏻🕺🏻 and don’t forget to PREORDER THE ALBUM! Thx 🤓

28 Мар 2018 в 9:47 PDT 😂🤣😂🤣😂🤣😂

18 Мар 2018 в 6:25 PDT PARIS! WE ARE READY FOR YOU! Who’s coming to the show tonight?! 🕺🏻🕺🏻😝

