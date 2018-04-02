Ветер перемен в Уфе: 10 ярких фотомоментов марта

Прошедший март в столице Башкирии стал отправной точкой для многих событий. Уфимцы выбрали главу государства, который будет править страной следующие шесть лет. В Уфе начали ремонт Бельского моста, что определит его судьбу на ближайшие годы. В Затоне ввели ТЭЦ, которая даст развитие строительству в микрорайоне. А на Тимашевской развязке приступили к одному из важных этапов стройки переезда. В уфимском вольерном хозяйстве в парке Лесоводов Башкирии первый признак наступившей весны — пробуждение медведей от зимней спячки. Здесь целых шесть топтыгиных — два кавалера и четыре дамы, причем три из них встречают март вместе с потомством. Впрочем, для уфимского вольера это дело обычное — по весне здесь традиционно рождаются косолапые малыши. На этот раз новорожденных четверо.

5 марта пешеходов, желающих пройтись по старому Бельскому мосту у монумента Дружбы, встретили грозные таблички: «Проход запрещен!» А те, кто всё же отважился на прогулку, выяснили — на бельской переправе, закрытой для проезда еще 12 января, начался ремонт. В конце 2017 года уфимские власти заявили, что старейший Бельский мост разрушается. На путепроводе сначала ограничили движение в морозы, а вскоре и вовсе закрыли: он буквально лопнул по швам, а на асфальте появилась трещина.

К 8 Марта в Уфе в теплицах «Цветов Башкирии» вырастили 60 тысяч тюльпанов. Срезать и сортировать их начали в первых числах марта. Цветы сложили в букеты и отправили на несколько дней в холодильники, чтобы они не распустились раньше времени. Во всей красе бутончики предстали перед покупателями в магазинах.

13 марта в уфимском микрорайоне Затон состоялся официальный запуск новой ТЭЦ. Объект состоит из двух энергоблоков мощностью 440 МВт в час — этого хватит, чтобы обеспечить развивающийся микрорайон энергией. Строительство начали летом 2015 года. Общий объём инвестиций составил 20 миллиардов рублей.

В Башкирском театре оперы и балета решили проводить Нуреевский фестиваль один раз в два года. Последний балетный форум имени знаменитого уроженца Уфы состоялся в 2017-м. Однако 80-летие со дня рождения Руди 17 марта в театре задумали отметить пусть и не полноценным фестивалем, но солидным гала-концертом артистов балета. Приглашённой звездой юбилейного вечера выступил хореограф Дмитрий Антипов, прибывший в столицу Башкирии из Лондона.

18 марта в столице Башкирии завершились выборы главы государства, который будет править страной ближайшие шесть лет. Всего в республике избирателей приняли 3436 участков, из которых 435 — в Уфе. Самыми неравнодушными к судьбам страны по традиции оказались пенсионеры. Правда, многих пришлось сопровождать от кабинки до урны — сориентироваться на участке им было сложно.

Начало нового срока главы государства в Уфе решили отметить праздничным концертом «Наш выбор — наша победа». 19 марта на площади перед Дворцом спорта установили сцену и пригласили на морозный open air молодежь столицы Башкирии. Импровизированный танцевальный партер к шести часам вечера заполнили студенты городских вузов и случайные прохожие из близлежащих домов. Главным соблазном для зрителей стал хедлайнер музыкального шоу — популярная группа «Градусы».

Вечные заторы на Тимашевском переезде возмущали уфимцев не один десяток лет. В 2016 году на строительство развязки наконец нашлись деньги. В марте на строительстве начали устанавливать балки в пролеты. Завершить эту часть работ нужно успеть до начала паводка. Полностью закончить сооружение должны этой осенью. Мост должен связать северную часть столицы с Бирским трактом и решить многолетнюю проблему километровых пробок.

23 марта в столице Башкирии прошел финал главного национального конкурса красоты «Хылыукай-2018». За титул самой красивой девушки региона боролись 12 участниц из Уфы, Москвы и восьми районов республики. На этот раз состязание красоток было посвящено Году семьи. Участницы удивили и публику, и жюри смелым режиссерским ходом, выехав на сцену на гироскутерах. Королевой конкурса жюри провозгласило Альфину Кашапову из Альшеевского района.

24 марта уфимская команда Lumen сыграла концерт, посвященный 20-летию коллектива. Музыканты предложили поклонникам проголосовать за песни, которые прозвучали со сцены «Огней Уфы».

27 марта в диспетчерский центр Управления гражданской защиты Уфы поступило сообщение о том, что пятерых парашютистов резким порывом ветра снесло в сторону комплекса «Биатлон». Ситуация осложнялась тем, что спортсмены на связь не выходили. Начальник Управления гражданской защиты Уфы объявил команду «Сбор» для личного состава… По такой легенде прошли учения спасателей Управления гражданской защиты Уфы.