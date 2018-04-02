Екатеринбург подсветили синим: город присоединился к акции по распространению информации об аутизме

Сегодня вечером Екатеринбург подсветили синим. Город в третий раз участвует в международной акции «Зажги синим», которая ежегодно проходит 2 апреля, во всемирный день распространения информации о проблеме аутизма.

Синим цветом, который считается международным символом аутизма, с 20:00 до 23:00 озарились здание администрации Екатеринбурга, учреждения культуры и образования, торговые центры.

— Центральной площадкой акции в нашем городе станет Ельцин-центр , — отметили в администрации Екатеринбурга. — В нем с октября реализуется инклюзивный проект «ЗАживое» — театральная студия для молодых людей с аутизмом.

А в Историческом сквере прошел танцевальный флешмоб с участием детей и взрослых с аутизмом, волонтеров и учащихся детских школ искусств Екатеринбурга.

А теперь к фото, на которых синева окутала Екатеринбург:

Эта акция стала для Екатеринбурга ежегодной. Год назад E1.RU в рубрике «Ученые против мифов» рассказал о том, кто рискует родить ребенка-аутиста, правда ли, что аутисты — одаренные люди, и могут ли вызвать у ребенка аутизм прививки и другие внешние факторы. А еще мы взяли интервью у бабушки, которая одна воспитывает внучку с аутизмом.

Справка

Аутизм представляет собой нарушение развития нервной системы, для которого свойственны многообразные проявления, отмечаемые у человека впервые в младенческом или детском возрасте, — расстройство, возникающее из-за нарушения развития головного мозга и характеризующееся выраженным и всесторонним дефицитом социального взаимодействия и общения, а также ограниченными интересами и повторяющимися действиями. Проблема аутизма актуальна, потому что количество детей с этим расстройством растет. По данным Всемирной организации здравоохранения, уже сейчас каждый 68-й ребенок рождается с расстройством аутического спектра, причем этот показатель продолжает увеличиваться на 13% в год.