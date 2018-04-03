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Куйвашев: гости ИННОПРОМа станут «послами Екатеринбурга» заявки на ЭКСПО
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Куйвашев: гости ИННОПРОМа станут «послами Екатеринбурга» заявки на ЭКСПО 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: e1.ru
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 апр — РИА Новости. Все гости Свердловской области, приезжающие в регион для участия в крупных международных мероприятиях, автоматически становятся в своих странах «послами Екатеринбурга» при продвижении российской заявки на право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025, заявил журналистам губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
rightОн принял участие в работе инспекционной комиссии Международного бюро выставок (МБВ), которая в эти дни посещает Екатеринбург. Цель поездки — оценить возможности города по проведению в 2025 году ЭКСПО. Решение о городе-победителе будет принято на 164-й сессии Генеральной ассамблеи бюро в ноябре 2018 года по итогам тайного голосования делегатов государств, входящих в МБВ.
По словам губернатора, сегодня используются все шансы для продвижения самой идеи проведения ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге. При этом Куйвашев сообщил, что для продвижения российской заявки обязательно будет задействована площадка в Екатеринбурге, где проводится международная выставка ИННОПРОМ, которую посещают как минимум 50 тысяч гостей из 95 стран мира, интересующихся промышленностью и инновациями.
Глава региона добавил, что в случае победы российской заявки на площади в 555 гектаров на берегу Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге появится smart city — «умный город» с инновационной инфраструктурой, которая после проведения выставки останется в наследие уральцам и жителям других российских регионов.
"При проектировании и строительстве «умного города» будут применены самые современные на сегодняшний день технологии. Это касается и возведения зданий, и планировки пространства, и организации территорий для комфортной жизни", — сказал Куйвашев.
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