Посол Кореи проверит готовность Екатеринбурга к ЭКСПО-2025

В Екатеринбург приедет комиссия международного бюро выставок, чтобы оценить готовность уральской столицы к проведению ЭКСПО-2025. Возглавлять инспекцию будет посол Кореи в Дании Джай-Чул Чой, об этом сообщает в понедельник, 2 апреля, «АиФ-Урал»

Аркадий Дворкович. Представители комиссии прилетят в Екатеринбург уже сегодня вечером. Визит в уральскую столицу продлится два дня — 3 и 4 апреля. За это время гостей ждет презентация глав заявочного досье, которая пройдет в Ельцин центре , и вертолетная экскурсия над площадкой, зарезервированной под проведение будущей выставки. Ожидается, что часть мероприятий будет закрыта от прессы. Руководить комиссией будет зампред российского правительства

5 апреля инспекция улетит в Москву, где пройдет выступление министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова . Кроме того, делегация международного бюро выставок проведет встречи с руководством страны, Федерального собрания России и лидерами фракций.

Напомним, до этого стало известно о том, что в конкурсе на лучшую концепцию ЭКСПО-парка победило французское архитектурное бюро «Бешу и партнеры», которое ранее занималось проектированием ЭКСПО-парков в Милане и Шанхае.