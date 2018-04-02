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Посол Кореи проверит готовность Екатеринбурга к ЭКСПО-2025
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Посол Кореи проверит готовность Екатеринбурга к ЭКСПО-2025 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
В Екатеринбург приедет комиссия международного бюро выставок, чтобы оценить готовность уральской столицы к проведению ЭКСПО-2025. Возглавлять инспекцию будет посол Кореи в Дании Джай-Чул Чой, об этом сообщает в понедельник, 2 апреля, «АиФ-Урал».
Представители комиссии прилетят в Екатеринбург уже сегодня вечером. Визит в уральскую столицу продлится два дня — 3 и 4 апреля. За это время гостей ждет презентация глав заявочного досье, которая пройдет в Ельцин центре, и вертолетная экскурсия над площадкой, зарезервированной под проведение будущей выставки. Ожидается, что часть мероприятий будет закрыта от прессы. Руководить комиссией будет зампред российского правительства Аркадий Дворкович.
5 апреля инспекция улетит в Москву, где пройдет выступление министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова. Кроме того, делегация международного бюро выставок проведет встречи с руководством страны, Федерального собрания России и лидерами фракций.
Напомним, до этого стало известно о том, что в конкурсе на лучшую концепцию ЭКСПО-парка победило французское архитектурное бюро «Бешу и партнеры», которое ранее занималось проектированием ЭКСПО-парков в Милане и Шанхае.
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