Путин пообещал Екатеринбургу метро и монорельс. Осталось выиграть «Экспо-2025»

Жителям Екатеринбурга пообещали светлое транспортное будущее — у нас в городе появится вторая линия метро, а также монорельсовая дорога. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с ревизорами, которые осматривают города, претендующие на «Экспо-2025».

— Мы планируем развернуть целую программу по улучшению городской среды. Это связано с транспортной инфраструктурой, с развитием города, со строительством линии метро, монорельса, парковой зоны. Всё это, конечно, пойдёт на пользу развитию региона, — заявил президент.

Приблизительная стоимость возведения объектов будет примерно 1,5 миллиарда евро.

Путин напомнил, что под выставку планируют выделить 500 га земли. Но почему-то Путин сказал, что участок находится между центром города и аэропортом, хотя это не совсем так, поскольку ВИЗ находится в стороне. Вероятно, президент перепутал будущую площадку для «Экспо-2025» с «Екатеринбург-Экспо», который действительно находится на Россельбане.

С 21 января, когда Франция официально отказалась от борьбы за проведение «Экспо-2025», Екатеринбург в качестве площадки для выставки соперничает только с японской Осакой и азербайджанским Баку.

Для этого ещё в конце октября здесь официально «забронировали» берег Визовского пруда под Экспо-городок для «Экспо-2025». Что думают об этом жители домов, находящихся на этом участке, можно прочитать в нашем репортаже.