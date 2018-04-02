Кассовое добро: как «Disney Россия» вывела семейное кино в лидеры проката

Результаты 12 лет работы российского офиса Disney : 58 млрд рублей сборов от прокатов фильмов и 255 млн зрителей. Плюс телеканал, цифровое радио, книги, игрушки и другой ретейл. У истоков Disney в России стояла Марина Жигалова-Окзан. Как ей все это удалось?

11 мая 2011 года внезапно перекрыли Новый Арбат. Политики снова спешили по своим делам, а город смиренно ждал. В теплой и уютной московской пробке знакомился с Москвой актер Джонни Депп . Он впервые приехал в российскую столицу по случаю премьеры четвертой части «Пиратов Карибского моря». Машины не двигались. Тянулись минуты: десять, двадцать… А Депп в кожаной куртке и синих солнцезащитных очках сидел и думал: «Почему бы кого-нибудь не убить? Ведь была же у меня когда-то мысль сняться в роли Раскольникова. Вот хотя бы старушку из романа Достоевского…»

Депп опаздывал в кинотеатр «Октябрь» на Новом Арбате, где назначили премьеру. Три с лишним сотни журналистов, 36 камер, тысячи фанатов. Организовать такое мероприятие — уже задача. А как удержать толпу, которая в ожидании любимца могла разволноваться и пойти, скажем, маршем в сторону отеля The Ritz-Carlton, где всегда останавливаются актеры по приглашению Disney, а заодно штурмом взять Кремль?

За организацию мероприятия отвечали гендиректор «Disney Россия» Марина Жигалова-Озкан и ее команда. Сейчас на вопрос о самых тяжелых моментах в работе на посту генерального директора компании Disney в России и СНГ за прошедшие 12 лет она задумывается и с улыбкой говорит, что, пожалуй, вот этот момент и заставил ее «немного поволноваться»: «Обычный форс-мажор, могло случиться что угодно — и пробка, и дождь пойти. Это жизнь». Команда действовала слаженно и, перейдя в режим аниматоров, всячески развлекала толпу. Жигалова-Озкан улыбалась и сохраняла покерфейс — Депп мог появиться в любую минуту. Хотя легко представить степень ее волнения. «Ничего себе подарочек», — вполне могла подумать Марина: 11 мая — ее день рождения. Толпятся люди, потеют журналисты, и неизвестно, в каком настроении звезда доберется до «Октября», не повторит ли тут Октябрьскую революцию.

Самой Марине было не до размышлений о том, как она дошла до жизни такой, хотя момент был подходящий. Это сегодня в российском офисе Disney работают 300 сотрудников, в партнерах значатся 300 лицензиатов, на 170 отечественных фабриках производятся товары под брендами Disney, «Звездные войны» и Marvel, а последние семь лет компания находится на первом месте среди российских кинопрокатчиков (к концу 2017 года доля увеличилась почти до 30%, или 16 млрд рублей, по данным Фонда кино).

До 2006 года никакой дочерней компании Disney в России не было. И сначала офис состоял из двух человек: самой Марины Жигаловой-Озкан и ее ассистента.

Больше никого, если не считать нескольких лицензиатов, выпускающих книги и детские товары.

Как все начиналось? «Было трудно», — аккуратно говорит Марина. Но она с командой сделала ставку на семейное кино, и это сработало.

Напомню главные веяния в киноиндустрии в 2006 году. На мобильниках звучит один и тот же рингтон — тема из фильма «Бумер», написанная Сергеем Шнуровым. Все под впечатлением от фильма Петра Буслова 2003 года и ждут «Бумер. Фильм второй», который вот-вот должен выйти в прокат. По телевизору крутят сериал «Бригада», вышедший в 2002-м. В угоду общим настроениям кинотеатры выбирают для показа боевики, детективы и криминальные драмы. Марина играет против рынка: убедить кинотеатры в том, что добрые фильмы будут востребованы, практически невозможно. Куда вы с вашей диснеевской принцессой из «Зачарованной»? Но отступать поздно.

Все чудесатее и чудесатее

За год до описываемых событий, в 2005-м, на студии Disney в Лос-Анджелесе сидел в раздумьях 54-летний поджарый глава The Walt Disney Company Боб Айгер , только-только возглавивший весь этот конгломерат индустрии развлечений. Боб раздумывал о том, как развивать и без того огромный бизнес. Конечно, выходить на новые рынки, например в Россию. Но как? В каждой стране своя специфика, особенности менталитета. Другого выхода, кроме как найти в этой стране человека, которому можно полностью доверять, не было. Это притом что у компании жесткий регламент: даже на роль сотрудников Disneyland претенденты проходят строгий отбор. Что уж говорить об уровне топ-менеджмента. Репутация кандидата должна быть безупречной. Компания, главная аудитория которой — дети всех возрастов, не может оказаться скомпрометированной в глазах трепетных родителей даже в мелочах: например, сотрудники Disney не могут фотографироваться в обнимку с отрицательными персонажами.

Специалисты Disney связались с хедхантинговым агентством в России. Те подумали и позвонили Марине Жигаловой-Озкан. Имя работодателя не раскрывалось, и Озкан ответила: «Извините, я сейчас занята». Ее можно было понять: она работала первым заместителем гендиректора медиахолдинга «Проф-Медиа» (на тот момент входил в структуру «Интерроса»), так что дел хватало. Но так как с этим агентством сама Марина была связана давним сотрудничеством (они находили ей специалистов), решила проявить уважение к надежным партнерам. Когда она узнала, что компания Disney ищет гендиректора для открытия бизнеса в России, Марине, по ее словам, стало интересно. И она полетела в Лос-Анджелес на встречу с Бобом Айгером…

Когда я спрашиваю, не одолевали ли ее сомнения, страх, что не справится или что-то пойдет не так, Марина отвечает: «Меня в принципе никогда не посещали такие мысли. Нет ничего невозможного, я искренне в это верю. Если говорить про мои первые опыты работы, мне всегда казалось, что я точно справлюсь. Сомнений не было. Подход был другой: если сейчас не получилось, значит обязательно получится в следующий раз. А если я чего-то не знаю, значит я это выучу». Окончив в 1994-м МГИМО по специальности «международная коммерция и право», Жигалова-Озкан отправилась работать финансовым аналитиком в Лондон, в Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Там она довольно быстро разобралась с построением финансовых моделей и начала интересоваться другими процессами в банке. Через два года она уже структурировала финансирование, участвовала в переговорах, готовила все документы для совета директоров — в общем, занималась тем, что обычно делают старшие банкиры. Но в какой-то момент стало скучно, и тут поступило предложение от «Интерроса» Владимира Потанина . Марина вернулась в Москву, где по той же схеме «берусь за работу любой сложности, лишь бы не скучать» за два года выросла от старшего менеджера до вице-президента, заместителя гендиректора Северо-Западного пароходства , входящего в состав группы «Интеррос».

В ее подчинении было 15 000 человек. И это в 25 лет.

Прекрасный возраст, чтобы продолжать тянуться к знаниям, и она отправляется в Гарвард получать МВА.

Из двух утверждений «Сделанное лучше идеального» или джобсовского «Шедевры точно в срок» Марина выбирает второе. «Я, как и моя команда, перфекционист. Я за то, чтобы тщательно готовиться к делу и не торопиться. Рассмотреть все варианты, проанализировать, принять решение на основе четких, логических выводов. Этому меня научил Гарвард, где за два года мы разобрали более 500 бизнес-кейсов. Главная идея в том, что нет правильных или неправильных решений. У тебя никогда не будет всей информации, мир всегда будет меняться, но ты должен принять решение и на его основе двигаться дальше. Потом ты можешь его изменить, потому что изменились обстоятельства. Но это все равно будет верный выбор. Именно поэтому мне вообще не страшно принимать решения».

60 собеседований

В это же время российский Disney запустил собственное производство фильмов и в 2009-м вместе со студией «ТриТэ» Никиты Михалкова выпустил первый фильм «Книга мастеров». Бюджет фильма — $8 млн, сборы — $10,8 млн Картина получила восемь международных наград и была куплена для показа в 70 странах. После выхода фильма компания сфокусировалась на запуске федерального телеканала Disney. Опять же «запуск» — легко сказать. Боба Айгера и американский топ-менеджмент надо было убедить в целесообразности появления в России круглосуточного канала для детей.

В первый же год канал обогнал ТНТ и СТС по целевой детской аудитории возраста от 4 до 12 лет.

Сегодня телеканал смотрят 52 млн семей, он лидирует в аудитории от 7 до 12 лет среди российских каналов. В 2017 году в прокат вышел второй российский фильм Disney «Последний богатырь», он же стал самым кассовым фильмом за всю историю проката в России и СНГ, собрав 1,7 млрд рублей при бюджете 370 млн рублей (сумма озвучена на защите проектов в Фонде кино). В 2018-м его обогнал по сборам фильм «Движение вверх», но тут стоит сделать скидку на то, что «Богатырь» не драма. Сказки до этого момента никогда не становились в России самыми кассовыми.

Кстати, то, как придумывался образ Кощея Бессмертного для «Последнего богатыря», тоже хорошо иллюстрирует взвешенный подход Жигаловой-Озкан к принятию решений: «Я понимала, что с тем Кощеем, которого мы придумаем, народный злодей будет ассоциироваться ближайшие десятилетия. Как уже много лет в нашем сознании хранится образ дряхлого старика из прекрасных советских сказок. Наш Кощей — на контрасте: в самом расцвете лет, интересный мужчина. Это совершенно новая трактовка. И это сработало».

Когда мы начинаем говорить о детях и смене поколений, Марина рассказывает, что для Disney это период в семь-десять лет, уже сегодня они задумываются о том, что будет интересно зрителю на годы вперед. Например, смартфон и соцсети уже обыденность, и команда Disney приходит к выводу, что в дефиците будет живое общение: людям, которые разбежались по домам и соцсетям, снова понадобится интерактив. Из этого надо делать выводы уже сейчас.

Ну и напоследок пара слов о погоде. В тот день, 11 мая 2011-го, из всех катаклизмов судьба выбрала не дождь, а именно перекрытие трассы на Новом Арбате, скорее всего, потому, что погодными условиями Марину Жигалову-Озкан не проймешь. «Я вообще не понимаю, как погода может влиять на настроение. Мне совершенно неважно, какая погода, у меня всегда настроение хорошее». А вот опасения в связи с Деппом все же были, и вполне обоснованные. Больше часа команда Disney вместе с Мариной дирижировала толпой фанатов и журналистов, и тут главное не просто самообладание и находчивость, но и железная дисциплина.

Наконец лимузин с Джонни припарковался у красной ковровой дорожки «Октября». «В чем все-таки великий профессионализм, — улыбаясь, вспоминает гендиректор российского Disney, — просидев час с лишним в пробке, Депп вышел на публику в прекрасном настроении, раздавал автографы, фотографировался, был профессионален в каждой детали».

Но во время пресс-конференции Депп все же рассказал журналистам об идее сыграть Раскольникова.