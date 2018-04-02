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Фото: Том Холланд и Зендая сфотографировались со статуей Человека-паука
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Фото: Том Холланд и Зендая сфотографировались со статуей Человека-паука 

Попкорн News 2 часа назад
Фото: Попкорн News
Новый Питер Паркер киновселенной Marvel, Том Холланд на днях встретился со своей копией: Том и сопровождавшая его коллега по «Человеку-пауку» Зендая на радость папарацци сфотографировались со статуей Человека-паука из «Возвращения домой» у магазина комиксов. Слухи о том, что Том и Зендая встречаются, ходят с прошлого лета — благодаря, не в последнюю очередь, пресс-туру «Человека-паука: Возвращение домой». Сами актеры говорят, что между ними только дружба, и регулярно появляются вместе и на каких-то светских мероприятиях — например, они сидели вместе на «Оскаре» в начале марта, — и просто на улицах Лос-Анджелеса.
попкорнnews
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