Фото: Том Холланд и Зендая сфотографировались со статуей Человека-паука 

Новый Питер Паркер киновселенной Marvel, Том Холланд на днях встретился со своей копией: Том и сопровождавшая его коллега по «Человеку-пауку» Зендая на радость папарацци сфотографировались со статуей Человека-паука из «Возвращения домой» у магазина комиксов. Слухи о том, что Том и Зендая встречаются, ходят с прошлого лета — благодаря, не в последнюю очередь, пресс-туру «Человека-паука: Возвращение домой». Сами актеры говорят, что между ними только дружба, и регулярно появляются вместе и на каких-то светских мероприятиях — например, они сидели вместе на «Оскаре» в начале марта, — и просто на улицах Лос-Анджелеса.
попкорнnews