На железнодорожном вокзале Новосибирск-Главный установили уникальный рояль

На вокзале Новосибирск-Главный появился рояль, оформленный черно-белыми изображениями с видами самого вокзала, Западно-Сибирской железной дороги и достопримечательностей Новосибирска. Музыкальный инструмент расположен около зимнего сада в зале ожидания на втором этаже в свободном доступе для музицирования пассажиров и посетителей.

Рояль — не первый музыкальный инструмент, установленный на вокзале Новосибирска. Уже несколько лет в восточном зале ожидания стоит художественно оформленное пианино. В ожидании поезда пассажиры могут скоротать время, порадовав себя и окружающих живой музыкой.