Необычный рояль появился на вокзале Новосибирск-Главный

«Музыкальный инструмент расположен около зимнего сада в зале ожидания на втором этаже в свободном доступе для музицирования пассажиров и посетителей», — сообщил VN.ru пресс-секретарь Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги Михаил Лыкосов.

Кстати, рояль — не первый музыкальный инструмент, установленный на вокзале Новосибирска. Уже несколько лет в восточном зале ожидания стоит художественно оформленное пианино. В ожидании поезда пассажиры могут скоротать время, порадовав себя и окружающих живой музыкой.