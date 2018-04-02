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Необычный рояль появился на вокзале Новосибирск-Главный
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Необычный рояль появился на вокзале Новосибирск-Главный 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
«Музыкальный инструмент расположен около зимнего сада в зале ожидания на втором этаже в свободном доступе для музицирования пассажиров и посетителей», — сообщил VN.ru пресс-секретарь Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги Михаил Лыкосов.
Кстати, рояль — не первый музыкальный инструмент, установленный на вокзале Новосибирска. Уже несколько лет в восточном зале ожидания стоит художественно оформленное пианино. В ожидании поезда пассажиры могут скоротать время, порадовав себя и окружающих живой музыкой.
«Новосибирск-Главный планомерно развивает ряд бесплатных сервисов для пассажиров, чтобы сделать их пребывание на вокзале более интересным и комфортным, — добавил представитель Западно-Сибирской железной дороги. — В частности, здесь работает единственный в стране кинозал ожидания, два раза в неделю с живой музыкой на вокзале выступают музыканты. Также на территории вокзала функционирует полка буккроссинга, интерактивные информационные панели с выходом на официальные страницы ОАО «РЖД», пригородного железнодорожного перевозчика АО «Экспресс-пригород» и Новосибирского автовокзала, информационно-справочного сервиса «ДубльГис».
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