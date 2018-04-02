Нужна помощь: Карину Коновалову спасет дорогое лекарство

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Сегодня мы рассказываем о 17-летней Карине Коноваловой из Воронежской области.

У девочки тяжелое злокачественное заболевание крови — острый лимфобластный лейкоз. После нескольких курсов химиотерапии болезнь отступила, Карина начала жить обычной жизнью, но лейкоз вернулся. Единственный способ спасения — трансплантация костного мозга. Однако чтобы можно было провести операцию, необходимо вывести девочку в состояние ремиссии, а для этого срочно необходим дорогой препарат блинцито (блинатумомаб). Государство не оплачивает это лекарство, а купить его самостоятельно семья девочки не в силах…

Из письма Оксаны Коноваловой, мамы Карины:

"В июне 2014 года у дочки сильно заболела правая нога, на скорой Карину доставили в больницу, врачи предполагали воспаление костной ткани. Но по результатам анализов поставили страшный диагноз: лимфобластный лейкоз — злокачественное заболевание кроветворной системы. Карина перенесла несколько курсов химии и лучевой терапии. И в августе 2016 года наконец-то наступила долгожданная ремиссия! Дочка буквально ожила: поступила в колледж, учится на менеджера по туризму, стала старостой группы, начала посещать театральную студию. Но в апреле прошлого года болезнь вернулась. Врачи сказали: единственный шанс спасти Карину — трансплантация костного мозга. Оплатить поиск донора в международном регистре и его активацию помогли читатели Русфонда, огромное всем спасибо! Трансплантация была назначена на январь. Но проводить ее можно только в состоянии ремиссии, а у дочки как раз в январе самочувствие резко ухудшилось — произошел рецидив. Экстренно созванный консилиум врачей назначил Карине препарат блинцито (блинатумомаб), который поможет достичь необходимой ремиссии. Но этот препарат не входит в список льготных, его надо покупать самим. А стоит лекарство очень дорого, сумма для нас с мужем непосильная. Прошу вас, помогите спасти дочь!"

Для спасения Карины Коноваловой не хватает 865 783 рублей.

Детский онколог Воронежской областной детской клинической больницы №1 Наталья Юдина : «Решением консилиума Карине назначена терапия инновационным препаратом блинцито (блинатумомаб). Это единственный вариант лечения, который поможет достичь состояния ремиссии, в результате станет возможным проведение трансплантации костного мозга».

Внимание! Цена лекарства 1 879 906 рублей

35 018 рублей собрали телезрители «TV Губерния»

979 105 рублей собрали читатели Русфонда

Не хватает 865 783 рублей

ПОМОЧЬ КАРИНЕ

Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ" . Проверив письма, мы размещаем их в «Ъ», на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио «Коммерсантъ FM», в социальных сетях Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в 170 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 11,277 миллиарда рублей. В 2018 году собрано 342 834 684 рублей (на 29 марта), помощь получили 479 детей.

В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО — исполнителей общественно полезных услуг, получил благодарность Президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность и президентский грант на развитие Национального регистра доноров костного мозга. Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России.

Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ «Курск», 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников «Норд-Оста», 100 семьям пострадавших в Беслане.

Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать.