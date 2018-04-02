Ещё
Количество летних кинотеатров увеличится в Подмосковье в 2018 году
Далее:
Читайте также:
Ещё

Количество летних кинотеатров увеличится в Подмосковье в 2018 году 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В этом году в Подмосковье увеличат количество площадок проекта «Летний кинотеатр», кино под открытым небо планируют показывать в 60 локациях, сообщил в интервью РИАМО директор Государственного автономного учреждения Московской области «Мособлкино» Евгений Сарамуд.
«В 2017 году в проекте «Летний кинотеатр» приняло участие 45 площадок. В этом году планируем увеличить количество площадок до 55-60. Также работаем над разнообразием репертуара фильмов для проекта», — сказал Сарамуд.
По его словам, особенную популярность кино под открытым небом приобрело в Подмосковье в 2016 году со стартом масштабного проекта «Летний кинотеатр». В рамках проекта летние кинотеатры работают с мая по сентябрь на базе областных парков культуры и отдыха и на других подходящих площадках.
Ранее в ходе ежегодного обращения к жителям Подмосковья губернатор региона Андрей Воробьев поручил открыть кинотеатры во всех крупных городах Московской области, где их до сих пор нет. Режиссер Егор Кончаловский отмечал важность этого поручения губернатора. По словам Кончаловского, в Подмосковье насчитывается 20 городов, где не проходят кинопоказы.
Полную версию интервью читайте здесь >>
РИАМО: последние новости
Буцаев примет участие в открытии выставки METRO EXPO во вторник Художник киностудии «Союзмультфильма» Владимир Шевченко ушел из жизни Оксана Федорова приняла участие в открытии Аллеи памяти юных героев ВОВ в Ивантеевке
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло23
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?26
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией153
Тест: угадайте роли Андрея Миронова по кинокадру42
Видео
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение