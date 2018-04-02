Количество летних кинотеатров увеличится в Подмосковье в 2018 году

В этом году в Подмосковье увеличат количество площадок проекта «Летний кинотеатр», кино под открытым небо планируют показывать в 60 локациях, сообщил в интервью РИАМО директор Государственного автономного учреждения Московской области «Мособлкино» Евгений Сарамуд.

«В 2017 году в проекте «Летний кинотеатр» приняло участие 45 площадок. В этом году планируем увеличить количество площадок до 55-60. Также работаем над разнообразием репертуара фильмов для проекта», — сказал Сарамуд.

По его словам, особенную популярность кино под открытым небом приобрело в Подмосковье в 2016 году со стартом масштабного проекта «Летний кинотеатр». В рамках проекта летние кинотеатры работают с мая по сентябрь на базе областных парков культуры и отдыха и на других подходящих площадках.

Ранее в ходе ежегодного обращения к жителям Подмосковья губернатор региона Андрей Воробьев поручил открыть кинотеатры во всех крупных городах Московской области, где их до сих пор нет. Режиссер Егор Кончаловский отмечал важность этого поручения губернатора. По словам Кончаловского, в Подмосковье насчитывается 20 городов, где не проходят кинопоказы.

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