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Фестиваль «Оренбургские сезоны Дениса Мацуева» открылся в Оренбурге
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Фестиваль «Оренбургские сезоны Дениса Мацуева» открылся в Оренбурге 

ТАСС 56 минут назад
Фото: MosDay.ru
ОРЕНБУРГ, 4 апреля. /ТАСС/. Пианист Денис Мацуев презентует новые рояли во время концертов в малых городах и селах Оренбургской области. Об этом сообщил сам пианист журналистам в среду на открытии фестиваля.
"Рояльное движение" известно во всем мире, я без преувеличения об этом говорю. Куда бы я не приехал, везде спрашивают: «Где, где, в Оренбурге?» Послезавтра будет 20 райцентров и 20 роялей, я считаю, что это абсолютно беспрецедентная история", — сказал он.
Эту культурную акцию в регионе назвали «Рояльное движение», во время которой жители малых городов и районных центров региона получают возможность увидеть и услышать игру музыканта с мировым именем. Благодаря этой акции в городах и районных центрах региона за последние годы появилось уже около 15 новых концертных роялей, приобретенных при поддержке спонсоров. Также акция способствует скорейшей реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, так как по федеральным государственным требованиям, предъявляемым в настоящее время к детским школам искусств, одним из обязательных условий обучения пианиста-профессионала является наличие рояля в образовательном учреждении.
"Оренбургские сезоны Дениса Мацуева" начались в среду концертом в Оренбургской областной филармонии, в четверг он отправится в турне по районам области. За сутки он даст шесть концертов в поселках Адамовка, Светлый, Кваркено и городах Кувандык, Ясный и Новотроицк, а также представит там новые рояли.
В программе «И классика, и джаз» примут участие заслуженный артист России Андрей Иванов — контрабас, заслуженный артист республики Татарстан Айдар Гайнуллин — баян и лауреат международных фестивалей Александр Зингер — ударные.
Всероссийский фестиваль академического искусства «Оренбургские сезоны Дениса Мацуева» пройдет в Оренбургской области в восьмой раз.
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