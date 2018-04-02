«Светлый ангел» в Салехарде собрал 100 тысяч для реабилитации больной девочки

В Салехарде 1 апреля в великий праздник Входа Господня в Иерусалим на территории храма святых апостолов Петра и Павла состоялась традиционная благотворительная акция «Светлый ангел».

Она уже стала традиционной, два раза в год педагоги и воспитанники салехардской воскресной школы вместе с родителями мастерят сувениры и поделки, чтобы помочь юным жителям города. Все средства собранные на ярмарке перечисляют в фонд «Ямине» на лечение или реабилитацию детей.