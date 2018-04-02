«Светлый ангел» в Салехарде собрал 100 тысяч для реабилитации больной девочки 

В Салехарде 1 апреля в великий праздник Входа Господня в Иерусалим на территории храма святых апостолов Петра и Павла состоялась традиционная благотворительная акция «Светлый ангел».
Она уже стала традиционной, два раза в год педагоги и воспитанники салехардской воскресной школы вместе с родителями мастерят сувениры и поделки, чтобы помочь юным жителям города. Все средства собранные на ярмарке перечисляют в фонд «Ямине» на лечение или реабилитацию детей.
«В этот раз собрали более 100 тысяч рублей, чтобы еще у одной девочки с диагнозом ДЦП появилась надежда на самостоятельное передвижение. Ребята и взрослые представили на ярмарке украшенные веточки вербы, пушистых цыплят, красочные пасхальные яйца, разрисованные и расшитые своими руками с большой любовью и душевной заботой. Гости акции не смогли пройти равнодушно, с радостью приобретали подарки для себя и близких, тем самым участвуя в общем добром деле», — сообщил пресс-секретарь Салехардской и Ново-Уренгойской епархии, иерей Сергей Кузнецов.