Разваливающийся садик в Завьяловском районе привлек внимание главы Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Аварийный детский сад в Завьяловском районе привлек внимание главы Удмуртии. Как рассказал Александр Бречалов в понедельник, 2 апреля, видео с разваливающимся зданием в Русском Вожое, в котором находятся дети, ему прислали в соцсетях.

Руководитель региона подчеркнул, что теме не один год, однако до недавнего времени ничего не было сделано. «Мы нафига в бюджет закладываем новую стройку, если у нас такие объекты. Это же у нас очередной аварийный объект будет», — возмутился Александр Бречалов. Он потребовал найти деньги и провести ремонт, например, за счет средств, сэкономленных «Удмуртлесом».

Глава Удмуртии также дал поручение в течение двух недель выявить подобные объекты по всей республике, проанализировать их состояние и подсчитать необходимые затраты на ремонт.