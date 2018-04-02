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Разваливающийся садик в Завьяловском районе привлек внимание главы Удмуртии
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Разваливающийся садик в Завьяловском районе привлек внимание главы Удмуртии 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Аварийный детский сад в Завьяловском районе привлек внимание главы Удмуртии. Как рассказал Александр Бречалов в понедельник, 2 апреля, видео с разваливающимся зданием в Русском Вожое, в котором находятся дети, ему прислали в соцсетях.
Руководитель региона подчеркнул, что теме не один год, однако до недавнего времени ничего не было сделано. «Мы нафига в бюджет закладываем новую стройку, если у нас такие объекты. Это же у нас очередной аварийный объект будет», — возмутился Александр Бречалов. Он потребовал найти деньги и провести ремонт, например, за счет средств, сэкономленных «Удмуртлесом».
Глава Удмуртии также дал поручение в течение двух недель выявить подобные объекты по всей республике, проанализировать их состояние и подсчитать необходимые затраты на ремонт.
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