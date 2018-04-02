Борис Гребенщиков готовит путеводитель по священным местам Индии

МОСКВА, 2 апреля. / ТАСС /. Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков работает над изданием «Священная география Индии» — путеводителем по религиозным местам этой страны. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

"Еще надо закончить «Священную географию Индии», что-то вроде путеводителя, о котором давно просят, — поделился Гребенщиков планами. — Ко мне многие обращаются с вопросом: куда ехать, чтобы увидеть главные святыни? Вот напишу".

Также музыкант отметил, что готовит «шестую или седьмую, а может, десятую редакцию перевода на русский язык „Бхагавадгиты“.

»Делаю перевод за переводом, потом сравниваю с другими работами, смотрю, что упустил, начинаю исправлять… Пока примерно треть приведена в более-менее нормальное состояние", — рассказал он, отметив, что работа длится уже около 10 лет.

Борис Гребенщиков — советский и российский рок-музыкант. Его дискография насчитывает несколько десятков пластинок, выпущенных с начала 1970-х годов как в составе группы «Аквариум», так и в рамках сольных проектов. Творчество группы оказало большое влияние на целое поколение отечественных музыкантов.